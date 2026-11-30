Закусочний торт. Фото: zhyttia.com.ua

Якщо хочеться здивувати гостей знайомими смаками в незвичному оформленні, цей закусочний торт стане чудовим вибором. Замість того щоб викладати інгредієнти окремими шарами, достатньо змішати начинку з ніжною вершковою заливкою та викласти її на хрустку основу з бородинського хліба. Після охолодження страва добре тримає форму й ефектно виглядає на святковому столі.

Рецепт опублікувала Школа Життя, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

бородинський хліб — 300 г;

сіль — за смаком;

вершкове масло — 100 г;

вода — 100 мл;

яйця — 2 шт.;

желатин — 25 г;

відварена картопля — 250 г;

вершковий сир — 160 г;

слабосолоний оселедець — 300 г;

сметана — 350 г;

зелена цибуля — 70 г;

кріп — 1 пучок.

Приготування салату. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Подрібнити хліб до крихти, змішати з розтопленим маслом і щільно утрамбувати в кулінарному кільці діаметром 18–20 см. Поставити основу в холодильник. Желатин залити водою та залишити набухати. Яйця й картоплю відварити та натерти. Оселедець нарізати кубиками, зелень подрібнити. Змішати все разом, обережно додавши сіль. Сметану з’єднати з вершковим сиром. Желатин нагріти до розчинення, змішати з кількома ложками сметанної маси, а потім влити до решти. Перемішати заливку з начинкою та викласти на хлібну основу. Поставити торт у холодильник на кілька годин до повного застигання. Перед подрібненням хліба зрізати тверді скоринки, а начинку солити обережно, адже оселедець, сир і хліб уже містять сіль.

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