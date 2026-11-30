Закусочний торт замість оселедця під шубою: без клопоту з шарами
Ua ru
30 листопада 2026 01:04
Фото: zhyttia.com.ua
Закусочний торт. Фото: zhyttia.com.ua
Якщо хочеться здивувати гостей знайомими смаками в незвичному оформленні, цей закусочний торт стане чудовим вибором. Замість того щоб викладати інгредієнти окремими шарами, достатньо змішати начинку з ніжною вершковою заливкою та викласти її на хрустку основу з бородинського хліба. Після охолодження страва добре тримає форму й ефектно виглядає на святковому столі.
Рецепт опублікувала Школа Життя, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- бородинський хліб — 300 г;
- сіль — за смаком;
- вершкове масло — 100 г;
- вода — 100 мл;
- яйця — 2 шт.;
- желатин — 25 г;
- відварена картопля — 250 г;
- вершковий сир — 160 г;
- слабосолоний оселедець — 300 г;
- сметана — 350 г;
- зелена цибуля — 70 г;
- кріп — 1 пучок.
Спосіб приготування
- Подрібнити хліб до крихти, змішати з розтопленим маслом і щільно утрамбувати в кулінарному кільці діаметром 18–20 см. Поставити основу в холодильник.
- Желатин залити водою та залишити набухати. Яйця й картоплю відварити та натерти.
- Оселедець нарізати кубиками, зелень подрібнити. Змішати все разом, обережно додавши сіль.
- Сметану з’єднати з вершковим сиром. Желатин нагріти до розчинення, змішати з кількома ложками сметанної маси, а потім влити до решти.
- Перемішати заливку з начинкою та викласти на хлібну основу.
- Поставити торт у холодильник на кілька годин до повного застигання.
- Перед подрібненням хліба зрізати тверді скоринки, а начинку солити обережно, адже оселедець, сир і хліб уже містять сіль.
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