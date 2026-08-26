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Главная Вкус Завтрак без плиты: нежный абрикосовый пудинг с чиа

Завтрак без плиты: нежный абрикосовый пудинг с чиа

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 05:04
Пудинг с абрикосами и чиа на завтрак: простой рецепт без плиты и лишних хлопот
Пудинг с абрикосами и чиа на завтрак. Фото: кадр из видео

В сезон свежих абрикосов можно приготовить вкусный и легкий завтрак, для которого не придется включать ни плиту, ни духовку. Спелые фрукты прекрасно сочетаются с кефиром, медом и семенами чиа. Масса получается густой и нежной. Такой абрикосовый пудинг готовится за считанные минуты и особенно хорош в охлажденном виде.

Рецепт опубликовал портал SHUBA, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • абрикосы — 4 шт.;
  • кефир — 250 мл;
  • семена чиа — 1 ст. л.;
  • тыквенные семечки — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

 

Рецепт пудингу з абрикосами та чіа на сніданок
Пудинг с абрикосами и чиа на завтрак. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Абрикосы хорошо вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Несколько ломтиков можно оставить для подачи.
  2. Переложите абрикосы в чашу блендера. Добавьте кефир, семена чиа, тыквенные семечки и мед.
  3. Взбейте все до гладкой и однородной консистенции.
  4. Перелейте абрикосовую массу в стакан, баночку или небольшую миску и оставьте на 15-20 минут в холодильнике. За это время семена чиа набухнут, а пудинг на кефире станет гуще.
  5. Перед подачей перемешайте пудинг и украсьте свежими абрикосами или тыквенными семечками.
  6. Если абрикосы очень спелые и сладкие, мед можно не добавлять. А для более ароматного десертного вкуса в пудинг можно добавить щепотку корицы или ванили.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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