Пудинг с абрикосами и чиа на завтрак: простой рецепт без плиты и лишних хлопот

Завтрак без плиты: нежный абрикосовый пудинг с чиа
В сезон свежих абрикосов можно приготовить вкусный и легкий завтрак, для которого не придется включать ни плиту, ни духовку. Спелые фрукты прекрасно сочетаются с кефиром, медом и семенами чиа. Масса получается густой и нежной. Такой абрикосовый пудинг готовится за считанные минуты и особенно хорош в охлажденном виде.
Рецепт опубликовал портал SHUBA, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- абрикосы — 4 шт.;
- кефир — 250 мл;
- семена чиа — 1 ст. л.;
- тыквенные семечки — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Абрикосы хорошо вымойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Несколько ломтиков можно оставить для подачи.
- Переложите абрикосы в чашу блендера. Добавьте кефир, семена чиа, тыквенные семечки и мед.
- Взбейте все до гладкой и однородной консистенции.
- Перелейте абрикосовую массу в стакан, баночку или небольшую миску и оставьте на 15-20 минут в холодильнике. За это время семена чиа набухнут, а пудинг на кефире станет гуще.
- Перед подачей перемешайте пудинг и украсьте свежими абрикосами или тыквенными семечками.
- Если абрикосы очень спелые и сладкие, мед можно не добавлять. А для более ароматного десертного вкуса в пудинг можно добавить щепотку корицы или ванили.
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