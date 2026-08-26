Пудинг з абрикосами та чіа на сніданок: простий рецепт без плити та мороки

Пудинг з абрикосами та чіа на сніданок. Фото: кадр з відео

У сезон свіжих абрикосів можна приготувати смачний та легкий сніданок, для якого не доведеться вмикати ані плиту, ані духовку. Стиглі фрукти чудово поєднуються з кефіром, медом та насінням чіа. Маса виходить густою та ніжною. Такий абрикосовий пудинг готується за лічені хвилини та особливо смакує охолодженим.

Рецепт опублікував портал SHUBA, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

абрикоси — 4 шт.;

кефір — 250 мл;

насіння чіа — 1 ст. л.;

гарбузове насіння — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Пудинг з абрикосами та чіа на сніданок. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Абрикоси добре помийте, обсушіть, розріжте навпіл та видаліть кісточки. Кілька скибочок можна залишити для подачі. Перекладіть абрикоси у чашу блендера. Додайте кефір, насіння чіа, гарбузове насіння та мед. Збийте все до гладкої та однорідної консистенції. Перелийте абрикосову масу у склянку, баночку або невелику піалу та залиште на 15-20 хвилин у холодильнику. За цей час насіння чіа набухне, а пудинг на кефірі стане густішим. Перед подачею перемішайте пудинг та прикрасьте свіжими абрикосами або гарбузовим насінням. Якщо абрикоси дуже стиглі та солодкі, мед можна не додавати. А для більш ароматного десертного смаку до пудингу можна покласти дрібку кориці або ванілі.

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