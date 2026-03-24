Завтрак "Пятиминутка": понадобится авокадо и тунец в собственном соку
Этот завтрак — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но стремится есть вкусно и сытно. Сочетание нежного авокадо, яиц и тунца создает сбалансированное блюдо, которое надолго дарит ощущение сытости. Готовится все максимально быстро и без сложных этапов, а результат выглядит аппетитно и современно. Такой вариант идеально подходит не только для утра, но и для легкого перекуса в течение дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- авокадо — 2 шт.;
- багет — 1 шт.;
- яйца — 7 шт.;
- лук фиолетовый — 1 шт.;
- тунец в собственном соку — 120 г;
- сыр с плесенью — 50 г (по желанию).
Способ приготовления
- Нарезать багет ломтиками и подсушить на сковородке до румяной корочки или оставить без обжарки.
- Отваренные яйца соединить с мякотью авокадо и размять до однородной консистенции.
- Добавить тунец, предварительно слив жидкость, и мелко нарезанный лук, аккуратно перемешать.
- По желанию добавить сыр с плесенью для более насыщенного вкуса.
- Выложить готовую массу на гренки и подавать сразу.
Читайте Новини.LIVE!