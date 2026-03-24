Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Завтрак "Пятиминутка": понадобится авокадо и тунец в собственном соку

Завтрак "Пятиминутка": понадобится авокадо и тунец в собственном соку

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 09:44
Завтрак Пятиминутка: понадобится авокадо и тунец в собственном соку
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но стремится есть вкусно и сытно. Сочетание нежного авокадо, яиц и тунца создает сбалансированное блюдо, которое надолго дарит ощущение сытости. Готовится все максимально быстро и без сложных этапов, а результат выглядит аппетитно и современно. Такой вариант идеально подходит не только для утра, но и для легкого перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • авокадо — 2 шт.;
  • багет — 1 шт.;
  • яйца — 7 шт.;
  • лук фиолетовый — 1 шт.;
  • тунец в собственном соку — 120 г;
  • сыр с плесенью — 50 г (по желанию).
рецепт намазки з авокадо
Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать багет ломтиками и подсушить на сковородке до румяной корочки или оставить без обжарки.
  2. Отваренные яйца соединить с мякотью авокадо и размять до однородной консистенции.
  3. Добавить тунец, предварительно слив жидкость, и мелко нарезанный лук, аккуратно перемешать.
  4. По желанию добавить сыр с плесенью для более насыщенного вкуса.
  5. Выложить готовую массу на гренки и подавать сразу.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации