Завтрак "Пятиминутка": понадобится авокадо и тунец в собственном соку

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить много времени на кухне, но стремится есть вкусно и сытно. Сочетание нежного авокадо, яиц и тунца создает сбалансированное блюдо, которое надолго дарит ощущение сытости. Готовится все максимально быстро и без сложных этапов, а результат выглядит аппетитно и современно. Такой вариант идеально подходит не только для утра, но и для легкого перекуса в течение дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

авокадо — 2 шт.;

багет — 1 шт.;

яйца — 7 шт.;

лук фиолетовый — 1 шт.;

тунец в собственном соку — 120 г;

сыр с плесенью — 50 г (по желанию).

Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать багет ломтиками и подсушить на сковородке до румяной корочки или оставить без обжарки. Отваренные яйца соединить с мякотью авокадо и размять до однородной консистенции. Добавить тунец, предварительно слив жидкость, и мелко нарезанный лук, аккуратно перемешать. По желанию добавить сыр с плесенью для более насыщенного вкуса. Выложить готовую массу на гренки и подавать сразу.

