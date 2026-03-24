Сніданок "П’ятихвилинка": знадобиться авокадо та тунець у власному соку

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні, але прагне їсти смачно і ситно. Поєднання ніжного авокадо, яєць і тунця створює збалансовану страву, яка надовго дарує відчуття ситості. Готується все максимально швидко і без складних етапів, а результат виглядає апетитно і сучасно. Такий варіант ідеально підходить не лише для ранку, а й для легкого перекусу протягом дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

авокадо — 2 шт.;

багет — 1 шт.;

яйця — 7 шт.;

цибуля фіолетова — 1 шт.;

тунець у власному соку — 120 г;

сир з пліснявою — 50 г (за бажанням).

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати багет скибочками та підсушити на сковорідці до рум’яної скоринки або залишити без обсмаження. Відварені яйця поєднати з м’якоттю авокадо та розім’яти до однорідної консистенції. Додати тунець, попередньо зливши рідину, та дрібно нарізану цибулю, акуратно перемішати. За бажанням додати сир з пліснявою для більш насиченого смаку. Викласти готову масу на грінки та подавати одразу.

