Сніданок "П’ятихвилинка": знадобиться авокадо та тунець у власному соку
Цей сніданок — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні, але прагне їсти смачно і ситно. Поєднання ніжного авокадо, яєць і тунця створює збалансовану страву, яка надовго дарує відчуття ситості. Готується все максимально швидко і без складних етапів, а результат виглядає апетитно і сучасно. Такий варіант ідеально підходить не лише для ранку, а й для легкого перекусу протягом дня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- авокадо — 2 шт.;
- багет — 1 шт.;
- яйця — 7 шт.;
- цибуля фіолетова — 1 шт.;
- тунець у власному соку — 120 г;
- сир з пліснявою — 50 г (за бажанням).
Спосіб приготування
- Нарізати багет скибочками та підсушити на сковорідці до рум’яної скоринки або залишити без обсмаження.
- Відварені яйця поєднати з м’якоттю авокадо та розім’яти до однорідної консистенції.
- Додати тунець, попередньо зливши рідину, та дрібно нарізану цибулю, акуратно перемішати.
- За бажанням додати сир з пліснявою для більш насиченого смаку.
- Викласти готову масу на грінки та подавати одразу.
