Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сніданок "П’ятихвилинка": знадобиться авокадо та тунець у власному соку

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 09:44
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок — справжня знахідка для тих, хто не хоче витрачати багато часу на кухні, але прагне їсти смачно і ситно. Поєднання ніжного авокадо, яєць і тунця створює збалансовану страву, яка надовго дарує відчуття ситості. Готується все максимально швидко і без складних етапів, а результат виглядає апетитно і сучасно. Такий варіант ідеально підходить не лише для ранку, а й для легкого перекусу протягом дня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • авокадо — 2 шт.;
  • багет — 1 шт.;
  • яйця — 7 шт.;
  • цибуля фіолетова — 1 шт.;
  • тунець у власному соку — 120 г;
  • сир з пліснявою — 50 г (за бажанням).
рецепт намазки з авокадо
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати багет скибочками та підсушити на сковорідці до рум’яної скоринки або залишити без обсмаження.
  2. Відварені яйця поєднати з м’якоттю авокадо та розім’яти до однорідної консистенції.
  3. Додати тунець, попередньо зливши рідину, та дрібно нарізану цибулю, акуратно перемішати.
  4. За бажанням додати сир з пліснявою для більш насиченого смаку.
  5. Викласти готову масу на грінки та подавати одразу.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Юлія Щербак - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації