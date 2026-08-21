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Завтрак за 10 минут: легкие хачапури на кефире с моцареллой

21 августа 2026 05:04
Хачапури на кефире с моцареллой. Фото: кадр с видео
Юлия Щербак
Редактор

Хачапури на кефире — отличная идея для сытного домашнего завтрака без духовки. Лепешки получаются румяными снаружи, мягкими внутри, а под тонким слоем теста скрывается много расплавленного сыра. И готовится все на обычной сухой сковороде.

Рецептом поделилась украинская блогерша Luda Easy Cook, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Ингредиенты рассчитаны на четыре хачапури.

Для теста:

  • кефир — 280 г;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • растительное масло — 25 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 400 г.

Для начинки:

  • моцарелла — 320 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • орегано — ½ ч. л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.

 

Хачапури на кефире с моцареллой. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

  1. В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Добавьте яичный желток, соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте.
  2. Просейте примерно половину муки вместе с разрыхлителем и перемешайте.
  3. Постепенно добавьте оставшуюся муку и начните замешивать тесто руками.
  4. Готовое тесто должно получиться нежным и мягким. Накройте его и оставьте отдохнуть на столе примерно на 20 минут.
  5. Тем временем приготовьте начинку. Натрите моцареллу на крупной терке, добавьте яйцо, немного соли и орегано. Перемешайте.
  6. Разделите сырную начинку на четыре одинаковые части и сформируйте шарики — так будет удобнее собирать хачапури.
  7. Тесто также разделите на четыре части примерно по 180 г каждая.
  8. Сформируйте шарики, накройте пищевой пленкой и оставьте еще на 5 минут.
  9. Возьмите одну часть теста и немного раскатайте. В центр выложите шарик сырной начинки.
  10. Соберите края теста сверху, как мешочек, и хорошо зажмите.
  11. Переверните заготовку швом вниз и осторожно раскатайте скалкой в лепешку диаметром около 20 см.
  12. Хорошо разогрейте сухую сковороду без масла.
  13. Выложите хачапури и готовьте на среднем огне под крышкой до золотистого цвета.
  14. Переверните лепешку на другую сторону. Во время приготовления ее можно перевернуть ещё несколько раз, чтобы тесто равномерно пропеклось, а сыр внутри хорошо расплавился.
  15. Один хачапури готовится на сковороде примерно 6 минут.
  16. Так же обжарьте остальные лепешки.
  17. Готовые горячие хачапури сразу смажьте сливочным маслом.

Подавайте теплыми, пока сыр внутри остается мягким и тягучим.

 

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