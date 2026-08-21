Завтрак за 10 минут: легкие хачапури на кефире с моцареллой
Хачапури на кефире — отличная идея для сытного домашнего завтрака без духовки. Лепешки получаются румяными снаружи, мягкими внутри, а под тонким слоем теста скрывается много расплавленного сыра. И готовится все на обычной сухой сковороде.
Рецептом поделилась украинская блогерша Luda Easy Cook, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится
Ингредиенты рассчитаны на четыре хачапури.
Для теста:
- кефир — 280 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- растительное масло — 25 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 400 г.
Для начинки:
- моцарелла — 320 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- орегано — ½ ч. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры.
Способ приготовления
- В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры. Добавьте яичный желток, соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте.
- Просейте примерно половину муки вместе с разрыхлителем и перемешайте.
- Постепенно добавьте оставшуюся муку и начните замешивать тесто руками.
- Готовое тесто должно получиться нежным и мягким. Накройте его и оставьте отдохнуть на столе примерно на 20 минут.
- Тем временем приготовьте начинку. Натрите моцареллу на крупной терке, добавьте яйцо, немного соли и орегано. Перемешайте.
- Разделите сырную начинку на четыре одинаковые части и сформируйте шарики — так будет удобнее собирать хачапури.
- Тесто также разделите на четыре части примерно по 180 г каждая.
- Сформируйте шарики, накройте пищевой пленкой и оставьте еще на 5 минут.
- Возьмите одну часть теста и немного раскатайте. В центр выложите шарик сырной начинки.
- Соберите края теста сверху, как мешочек, и хорошо зажмите.
- Переверните заготовку швом вниз и осторожно раскатайте скалкой в лепешку диаметром около 20 см.
- Хорошо разогрейте сухую сковороду без масла.
- Выложите хачапури и готовьте на среднем огне под крышкой до золотистого цвета.
- Переверните лепешку на другую сторону. Во время приготовления ее можно перевернуть ещё несколько раз, чтобы тесто равномерно пропеклось, а сыр внутри хорошо расплавился.
- Один хачапури готовится на сковороде примерно 6 минут.
- Так же обжарьте остальные лепешки.
- Готовые горячие хачапури сразу смажьте сливочным маслом.
Подавайте теплыми, пока сыр внутри остается мягким и тягучим.
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