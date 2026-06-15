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Главная Вкус Завтрак за 10 минут: понадобится лаваш и 200 г творога

Завтрак за 10 минут: понадобится лаваш и 200 г творога

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 05:04
Завтрак за 10 минут: понадобится лаваш и 200 г творога
Блюдо на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда утром времени мало, но хочется чего-то домашнего и сытного, этот рецепт становится настоящим спасением. Лаваш с творожной начинкой готовится за считанные минуты, а на вкус напоминает нечто среднее между выпечкой и горячей закуской. Хрустящая корочка и нежная серединка делают его идеальным вариантом для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • тонкий лаваш;
  • кисломолочный творог — 200 г;
  • твердый сыр — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

  1. Смешать творог с одним яйцом, добавить натертый твердый сыр и перемешать до однородности.
  2. Лаваш нарезать полосками, выложить начинку и свернуть в рулетики.
  3. Смазать рулетики взбитым яйцом и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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