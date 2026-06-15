Завтрак за 10 минут: понадобится лаваш и 200 г творога

Блюдо на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда утром времени мало, но хочется чего-то домашнего и сытного, этот рецепт становится настоящим спасением. Лаваш с творожной начинкой готовится за считанные минуты, а на вкус напоминает нечто среднее между выпечкой и горячей закуской. Хрустящая корочка и нежная серединка делают его идеальным вариантом для быстрого завтрака или перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

тонкий лаваш;

кисломолочный творог — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Смешать творог с одним яйцом, добавить натертый твердый сыр и перемешать до однородности. Лаваш нарезать полосками, выложить начинку и свернуть в рулетики. Смазать рулетики взбитым яйцом и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

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