Завтрак за 10 минут: понадобится лаваш и 200 г творога
Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 05:04
Блюдо на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Когда утром времени мало, но хочется чего-то домашнего и сытного, этот рецепт становится настоящим спасением. Лаваш с творожной начинкой готовится за считанные минуты, а на вкус напоминает нечто среднее между выпечкой и горячей закуской. Хрустящая корочка и нежная серединка делают его идеальным вариантом для быстрого завтрака или перекуса.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тонкий лаваш;
- кисломолочный творог — 200 г;
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Смешать творог с одним яйцом, добавить натертый твердый сыр и перемешать до однородности.
- Лаваш нарезать полосками, выложить начинку и свернуть в рулетики.
- Смазать рулетики взбитым яйцом и обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
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