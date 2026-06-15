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Головна Смак Сніданок за 10 хвилин: знадобиться лаваш та 200 г кисломолочного сиру

Сніданок за 10 хвилин: знадобиться лаваш та 200 г кисломолочного сиру

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 05:04
Сніданок за 10 хвилин: знадобиться лаваш та 200 г кисломолочного сиру
Страва на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли часу зранку обмаль, але хочеться чогось домашнього і ситного, цей рецепт стає справжнім порятунком. Лаваш із сирною начинкою готується за лічені хвилини, а на смак нагадує щось між випічкою та гарячою закускою. Хрустка скоринка і ніжна серединка роблять його ідеальним варіантом для швидкого сніданку або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • тонкий лаваш;
  • кисломолочний сир — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

  1. Змішати кисломолочний сир з одним яйцем, додати натертий твердий сир і перемішати до однорідності.
  2. Лаваш нарізати смужками, викласти начинку та згорнути в рулетики.
  3. Змастити рулети збитим яйцем і обсмажити на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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