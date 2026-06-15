Сніданок за 10 хвилин: знадобиться лаваш та 200 г кисломолочного сиру

Страва на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли часу зранку обмаль, але хочеться чогось домашнього і ситного, цей рецепт стає справжнім порятунком. Лаваш із сирною начинкою готується за лічені хвилини, а на смак нагадує щось між випічкою та гарячою закускою. Хрустка скоринка і ніжна серединка роблять його ідеальним варіантом для швидкого сніданку або перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тонкий лаваш;

кисломолочний сир — 200 г;

твердий сир — 200 г;

яйця — 2 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир з одним яйцем, додати натертий твердий сир і перемішати до однорідності. Лаваш нарізати смужками, викласти начинку та згорнути в рулетики. Змастити рулети збитим яйцем і обсмажити на сковороді до золотистої скоринки з обох боків.

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