Завтрак за 10 минут: вкусные ленивые пирожки с творогом и зеленью

Ленивые пирожки с творогом и зеленью на кефире. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Иногда хочется побаловать себя и близких вкусными домашними пирожками, но не всегда есть возможность возиться с тестом и начинкой. Есть ленивый вариант невероятно вкусного блюда на завтрак. Тесто на кефире смешивается сразу с творогом, шпинатом и зеленым луком, а затем просто выкладывается ложкой на сковороду. Пирожки получаются мягкими внутри и румяными снаружи, а весь процесс занимает минимум времени.

Рецептом поделились на кулинарном сайте "Господинька", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 200 мл;

сметана — 4 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

мука — 250 г;

творог — 250 г;

шпинат — 40 г;

зеленый лук — 30 г;

растительное масло — для жарки.

Ленивые пирожки с творогом и зеленью на кефире. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В глубокую миску налить кефир, добавить сметану, яйцо, соль и соду. Хорошо перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку и замесить густое однородное тесто. Добавьте в тесто творог. Шпинат и зеленый лук мелко нарезать и также переложить в миску. Все тщательно перемешать, чтобы творог и зелень равномерно распределились в тесте. На сковороде хорошо разогреть небольшое количество растительного масла. Ложкой выкладывать тесто, формируя небольшие ленивые пирожки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до красивой золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавать ленивые пирожки можно сразу горячими со сметаной или любимым соусом. Благодаря творогу они получаются нежными и сытными.

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