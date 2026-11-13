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Главная Вкус Завтрак за 15 минут: рецепт панкейков с ароматом корицы

Завтрак за 15 минут: рецепт панкейков с ароматом корицы

Ua ru
13 ноября 2026 05:04
Панкейки с корицей и сливочной начинкой: ароматный завтрак за 15 минут Фото: кадр из видео
Панкейки с корицей. Фото: кадр из видео

Если хочется порадовать близких особенным завтраком, попробуйте эти панкейки с ароматом корицы. Во время жарки начинка образует аппетитную карамельную спираль, а ложка сладкого сметанного крема сверху прекрасно дополняет вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 30 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • сахар — 2 ст. л.;
  • корица — 2 ч. л.;
  • сливочное масло — 40 г.

Для сметанного крема:

Читайте также:
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.
рецепт панкейків з корицею
Приготовление панкейков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с солью и сахаром. Добавить муку, разрыхлитель, ванильный сахар и постепенно влить молоко.
  2. Перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло.
  3. Для начинки растереть мягкое сливочное масло с сахаром и корицей, переложить смесь в кондитерский мешок.
  4. На разогретую, слегка смазанную маслом сковороду выкладывать порции теста, а сверху выдавливать коричную начинку спиралью.
  5. Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть панкейки и поджарить с другой стороны.
  6. Сметану смешать с сахаром и подать крем вместе с готовыми панкейками.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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