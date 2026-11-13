Панкейки с корицей. Фото: кадр из видео

Если хочется порадовать близких особенным завтраком, попробуйте эти панкейки с ароматом корицы. Во время жарки начинка образует аппетитную карамельную спираль, а ложка сладкого сметанного крема сверху прекрасно дополняет вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 200 г;

соль — щепотка;

сахар — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

сахар — 2 ст. л.;

корица — 2 ч. л.;

сливочное масло — 40 г.

Для сметанного крема:

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сметана — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.

Приготовление панкейков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца смешать с солью и сахаром. Добавить муку, разрыхлитель, ванильный сахар и постепенно влить молоко. Перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло. Для начинки растереть мягкое сливочное масло с сахаром и корицей, переложить смесь в кондитерский мешок. На разогретую, слегка смазанную маслом сковороду выкладывать порции теста, а сверху выдавливать коричную начинку спиралью. Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть панкейки и поджарить с другой стороны. Сметану смешать с сахаром и подать крем вместе с готовыми панкейками.

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