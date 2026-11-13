Завтрак за 15 минут: рецепт панкейков с ароматом корицы
Ua ru
13 ноября 2026 05:04
Фото: кадр из видео
Панкейки с корицей. Фото: кадр из видео
Если хочется порадовать близких особенным завтраком, попробуйте эти панкейки с ароматом корицы. Во время жарки начинка образует аппетитную карамельную спираль, а ложка сладкого сметанного крема сверху прекрасно дополняет вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 200 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 30 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
- сахар — 2 ст. л.;
- корица — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Для сметанного крема:
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- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца смешать с солью и сахаром. Добавить муку, разрыхлитель, ванильный сахар и постепенно влить молоко.
- Перемешать до однородности, в конце добавить растительное масло.
- Для начинки растереть мягкое сливочное масло с сахаром и корицей, переложить смесь в кондитерский мешок.
- На разогретую, слегка смазанную маслом сковороду выкладывать порции теста, а сверху выдавливать коричную начинку спиралью.
- Когда на поверхности появятся пузырьки, перевернуть панкейки и поджарить с другой стороны.
- Сметану смешать с сахаром и подать крем вместе с готовыми панкейками.
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