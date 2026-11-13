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Головна Смак Сніданок за 15 хвилин: рецепт панкейків з ароматом кориці

Сніданок за 15 хвилин: рецепт панкейків з ароматом кориці

Ua ru
13 листопада 2026 05:04
Панкейки з корицею та вершковою начинкою: ароматний сніданок за 15 хвилин Фото: кадр з відео
Панкейки з корицею. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться потішити близьких особливим сніданком, спробуйте ці панкейки з ароматом кориці. Під час смаження начинка утворює апетитну карамельну спіраль, а ложка солодкого сметанного крему зверху чудово доповнює смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 30 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • кориця — 2 ч. л.;
  • вершкове масло — 40 г.

Для сметанного крему:

Читайте також:
  • сметана — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.
рецепт панкейків з корицею
Приготування панкейків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати із сіллю та цукром. Додати борошно, розпушувач, ванільний цукор і поступово влити молоко.
  2. Перемішати до однорідності, наприкінці додати олію.
  3. Для начинки розтерти м’яке вершкове масло із цукром і корицею, перекласти суміш у кондитерський мішок.
  4. На розігріту злегка змащену олією сковороду викладати порції тіста, а зверху видавлювати коричну начинку спіраллю.
  5. Коли на поверхні з’являться бульбашки, перевернути панкейки й підсмажити з іншого боку.
  6. Сметану змішати із цукром і подати крем разом із готовими панкейками.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

рецепт оладки ідея для сніданку панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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