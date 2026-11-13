Панкейки з корицею. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться потішити близьких особливим сніданком, спробуйте ці панкейки з ароматом кориці. Під час смаження начинка утворює апетитну карамельну спіраль, а ложка солодкого сметанного крему зверху чудово доповнює смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

борошно — 200 г;

сіль — дрібка;

цукор — 30 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

цукор — 2 ст. л.;

кориця — 2 ч. л.;

вершкове масло — 40 г.

Для сметанного крему:

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сметана — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.

Приготування панкейків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця змішати із сіллю та цукром. Додати борошно, розпушувач, ванільний цукор і поступово влити молоко. Перемішати до однорідності, наприкінці додати олію. Для начинки розтерти м’яке вершкове масло із цукром і корицею, перекласти суміш у кондитерський мішок. На розігріту злегка змащену олією сковороду викладати порції тіста, а зверху видавлювати коричну начинку спіраллю. Коли на поверхні з’являться бульбашки, перевернути панкейки й підсмажити з іншого боку. Сметану змішати із цукром і подати крем разом із готовими панкейками.

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