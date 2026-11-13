Сніданок за 15 хвилин: рецепт панкейків з ароматом кориці
Ua ru
13 листопада 2026 05:04
Фото: кадр з відео
Панкейки з корицею. Фото: кадр з відео
Якщо хочеться потішити близьких особливим сніданком, спробуйте ці панкейки з ароматом кориці. Під час смаження начинка утворює апетитну карамельну спіраль, а ложка солодкого сметанного крему зверху чудово доповнює смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 200 г;
- сіль — дрібка;
- цукор — 30 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Для начинки:
- цукор — 2 ст. л.;
- кориця — 2 ч. л.;
- вершкове масло — 40 г.
Для сметанного крему:
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- сметана — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця змішати із сіллю та цукром. Додати борошно, розпушувач, ванільний цукор і поступово влити молоко.
- Перемішати до однорідності, наприкінці додати олію.
- Для начинки розтерти м’яке вершкове масло із цукром і корицею, перекласти суміш у кондитерський мішок.
- На розігріту злегка змащену олією сковороду викладати порції тіста, а зверху видавлювати коричну начинку спіраллю.
- Коли на поверхні з’являться бульбашки, перевернути панкейки й підсмажити з іншого боку.
- Сметану змішати із цукром і подати крем разом із готовими панкейками.
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