Зеленый лук на зиму: получается как свежий, зимой можно не покупать
22 июня 2026 15:44
Зеленый лук на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Зеленый лук может оставаться свежим и ароматным даже зимой, если правильно его заготовить. Два простых способа помогут сохранить вкус и полезные свойства без лишних усилий и сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- зеленый лук — 0,5 кг;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус — 1–2 ч. л.;
- растительное масло — 30–50 г;
- вода — до 0,5 л;
- сахар — 2 ч. л.;
- черный перец горошком — 10–15 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
- Зеленый лук разделить на две части — зеленое перо и белую основу.
- Зелёное перо мелко нарезать, смешать с солью, уксусом и маслом.
- Выложить в стерилизованную банку, плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте.
- Белую часть лука выложить в отдельную банку и залить кипятком на 10 минут.
- После этого воду слить, отмерить и довести объем до 0,5 л.
- Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец и лавровый лист, довести до кипения.
- Добавить в банку уксус, залить горячим маринадом и плотно закрыть крышкой.
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