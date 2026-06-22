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Зеленый лук на зиму: получается как свежий, зимой можно не покупать

22 июня 2026 15:44
Зеленый лук на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Зеленый лук может оставаться свежим и ароматным даже зимой, если правильно его заготовить. Два простых способа помогут сохранить вкус и полезные свойства без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • зеленый лук — 0,5 кг;
  • соль — 1 ч. л.;
  • уксус — 1–2 ч. л.;
  • растительное масло — 30–50 г;
  • вода — до 0,5 л;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • черный перец горошком — 10–15 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.
Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Зеленый лук разделить на две части — зеленое перо и белую основу.
  2. Зелёное перо мелко нарезать, смешать с солью, уксусом и маслом.
  3. Выложить в стерилизованную банку, плотно утрамбовать и закрыть крышкой. Хранить в прохладном месте.
  4. Белую часть лука выложить в отдельную банку и залить кипятком на 10 минут.
  5. После этого воду слить, отмерить и довести объем до 0,5 л.
  6. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец и лавровый лист, довести до кипения.
  7. Добавить в банку уксус, залить горячим маринадом и плотно закрыть крышкой.

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