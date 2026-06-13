Зеленый соус на зиму "Здоровье": должен быть в каждом холодильнике
Вместо того чтобы выбрасывать лишнюю зелень, приготовьте из нее универсальный соус на зиму. Он получается ароматным, насыщенным и очень полезным благодаря сочетанию свежей зелени, чеснока и лимонного сока. Такая заготовка станет прекрасным дополнением ко многим блюдам и поможет сохранить вкус лета на несколько месяцев. А главное — готовится все за считанные минуты без варки и лишних хлопот.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- петрушка, зеленый лук, щавель, укроп, руккола — 300 г;
- чеснок — 5–7 зубчиков;
- сок лимона — из 1/2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 100 мл.;
- оливковое масло — 100 мл;
- грецкие орехи — по желанию.
Способ приготовления
- Зелень хорошо промыть, обсушить и нарезать вместе со стеблями.
- Добавить очищенный чеснок, лимонный сок, соль, мед и черный перец.
- Влить растительное и оливковое масло, после чего измельчить все блендером до однородной пастообразной массы. По желанию добавить грецкие орехи.
- Готовый соус разложить в чистые сухие баночки. Для длительного хранения сверху налить тонкий слой масла. Хранить в холодильнике.
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