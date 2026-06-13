Зеленый соус на зиму «Здоровье»: должен быть в каждом холодильнике

Зелёный соус. Фото: gospodynka.com.ua

Вместо того чтобы выбрасывать лишнюю зелень, приготовьте из нее универсальный соус на зиму. Он получается ароматным, насыщенным и очень полезным благодаря сочетанию свежей зелени, чеснока и лимонного сока. Такая заготовка станет прекрасным дополнением ко многим блюдам и поможет сохранить вкус лета на несколько месяцев. А главное — готовится все за считанные минуты без варки и лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

петрушка, зеленый лук, щавель, укроп, руккола — 300 г;

чеснок — 5–7 зубчиков;

сок лимона — из 1/2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 100 мл.;

оливковое масло — 100 мл;

грецкие орехи — по желанию.

Способ приготовления

Зелень хорошо промыть, обсушить и нарезать вместе со стеблями. Добавить очищенный чеснок, лимонный сок, соль, мед и черный перец. Влить растительное и оливковое масло, после чего измельчить все блендером до однородной пастообразной массы. По желанию добавить грецкие орехи. Готовый соус разложить в чистые сухие баночки. Для длительного хранения сверху налить тонкий слой масла. Хранить в холодильнике.

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