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Главная Вкус Зеленый соус на зиму "Здоровье": должен быть в каждом холодильнике

Зеленый соус на зиму "Здоровье": должен быть в каждом холодильнике

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 01:04
Зеленый соус на зиму «Здоровье»: должен быть в каждом холодильнике
Зелёный соус. Фото: gospodynka.com.ua

Вместо того чтобы выбрасывать лишнюю зелень, приготовьте из нее универсальный соус на зиму. Он получается ароматным, насыщенным и очень полезным благодаря сочетанию свежей зелени, чеснока и лимонного сока. Такая заготовка станет прекрасным дополнением ко многим блюдам и поможет сохранить вкус лета на несколько месяцев. А главное — готовится все за считанные минуты без варки и лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • петрушка, зеленый лук, щавель, укроп, руккола — 300 г;
  • чеснок — 5–7 зубчиков;
  • сок лимона — из 1/2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 100 мл.;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • грецкие орехи — по желанию.

Способ приготовления

  1. Зелень хорошо промыть, обсушить и нарезать вместе со стеблями.
  2. Добавить очищенный чеснок, лимонный сок, соль, мед и черный перец.
  3. Влить растительное и оливковое масло, после чего измельчить все блендером до однородной пастообразной массы. По желанию добавить грецкие орехи.
  4. Готовый соус разложить в чистые сухие баночки. Для длительного хранения сверху налить тонкий слой масла. Хранить в холодильнике.

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укроп рецепт соус
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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