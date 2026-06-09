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Главная Вкус Зеленый соус с чесночными стрелками и укропом: выручает зимой

Зеленый соус с чесночными стрелками и укропом: выручает зимой

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 12:14
Зеленый соус с чесночными стрелками и укропом: выручает зимой
Зеленый соус. Фото: gospodynka.com.ua

Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, ведь из них можно приготовить универсальный зеленый соус на зиму. Ароматная паста с укропом прекрасно дополняет первые блюда, мясо и овощные гарниры. Готовится такая заготовка очень просто, а зимой станет настоящей находкой на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • чесночные стрелки — 1 кг;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок по вкусу;
  • растительное масло — примерно 100 мл.
рецепт соусу на зиму
Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Чесночные стрелки хорошо промыть, удалить семенные коробочки и нарезать небольшими кусочками. Укроп также промыть и обсушить.
  2. Измельчить стрелки и укроп в блендере или пропустить через мясорубку.
  3. Добавить соль, лимонную кислоту и растительное масло.
  4. Перебить до однородной пастообразной консистенции.
  5. Готовый соус разложить в чистые сухие баночки, плотно утрамбовать и закрыть крышками.
  6. Для хранения в холодильнике сверху можно добавить тонкий слой масла. Также заготовка прекрасно переносит замораживание.

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рецепт заготовка на зиму соус
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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