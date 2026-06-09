Зеленый соус с чесночными стрелками и укропом: выручает зимой

Зеленый соус. Фото: gospodynka.com.ua

Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, ведь из них можно приготовить универсальный зеленый соус на зиму. Ароматная паста с укропом прекрасно дополняет первые блюда, мясо и овощные гарниры. Готовится такая заготовка очень просто, а зимой станет настоящей находкой на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

чесночные стрелки — 1 кг;

укроп — 1 пучок;

соль — 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок по вкусу;

растительное масло — примерно 100 мл.

Приготовление соуса. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Чесночные стрелки хорошо промыть, удалить семенные коробочки и нарезать небольшими кусочками. Укроп также промыть и обсушить. Измельчить стрелки и укроп в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить соль, лимонную кислоту и растительное масло. Перебить до однородной пастообразной консистенции. Готовый соус разложить в чистые сухие баночки, плотно утрамбовать и закрыть крышками. Для хранения в холодильнике сверху можно добавить тонкий слой масла. Также заготовка прекрасно переносит замораживание.

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