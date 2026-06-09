Зеленый соус с чесночными стрелками и укропом: выручает зимой
Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 12:14
Зеленый соус. Фото: gospodynka.com.ua
Не спешите выбрасывать чесночные стрелки, ведь из них можно приготовить универсальный зеленый соус на зиму. Ароматная паста с укропом прекрасно дополняет первые блюда, мясо и овощные гарниры. Готовится такая заготовка очень просто, а зимой станет настоящей находкой на кухне.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- чесночные стрелки — 1 кг;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 1 ч. л.;
- лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок по вкусу;
- растительное масло — примерно 100 мл.
Способ приготовления
- Чесночные стрелки хорошо промыть, удалить семенные коробочки и нарезать небольшими кусочками. Укроп также промыть и обсушить.
- Измельчить стрелки и укроп в блендере или пропустить через мясорубку.
- Добавить соль, лимонную кислоту и растительное масло.
- Перебить до однородной пастообразной консистенции.
- Готовый соус разложить в чистые сухие баночки, плотно утрамбовать и закрыть крышками.
- Для хранения в холодильнике сверху можно добавить тонкий слой масла. Также заготовка прекрасно переносит замораживание.
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