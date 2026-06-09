Зелений соус з часниковими стрілками та кропом: виручає взимку

Зелений соус. Фото: gospodynka.com.ua

Не поспішайте викидати часникові стрілки, адже з них можна приготувати універсальний зелений соус на зиму. Ароматна паста з кропом чудово доповнює перші страви, м’ясо та овочеві гарніри. Готується така заготовка дуже просто, а взимку стане справжньою знахідкою на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

часникові стрілки — 1 кг;

кріп — 1 пучок;

сіль — 1 ч. л.;

лимонна кислота — 1 ч. л. або лимонний сік за смаком;

олія — приблизно 100 мл.

Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Часникові стрілки добре промити, видалити насіннєві коробочки та нарізати невеликими шматочками. Кріп також промити й обсушити. Подрібнити стрілки та кріп у блендері або пропустити через м’ясорубку. Додати сіль, лимонну кислоту та олію. Перебити до однорідної пастоподібної консистенції. Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки, щільно утрамбувати та закрити кришками. Для зберігання в холодильнику зверху можна додати тонкий шар олії. Також заготовка чудово переносить заморожування.

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