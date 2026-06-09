Зелений соус з часниковими стрілками та кропом: виручає взимку
Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 12:14
Зелений соус. Фото: gospodynka.com.ua
Не поспішайте викидати часникові стрілки, адже з них можна приготувати універсальний зелений соус на зиму. Ароматна паста з кропом чудово доповнює перші страви, м’ясо та овочеві гарніри. Готується така заготовка дуже просто, а взимку стане справжньою знахідкою на кухні.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- часникові стрілки — 1 кг;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — 1 ч. л.;
- лимонна кислота — 1 ч. л. або лимонний сік за смаком;
- олія — приблизно 100 мл.
Спосіб приготування
- Часникові стрілки добре промити, видалити насіннєві коробочки та нарізати невеликими шматочками. Кріп також промити й обсушити.
- Подрібнити стрілки та кріп у блендері або пропустити через м’ясорубку.
- Додати сіль, лимонну кислоту та олію.
- Перебити до однорідної пастоподібної консистенції.
- Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки, щільно утрамбувати та закрити кришками.
- Для зберігання в холодильнику зверху можна додати тонкий шар олії. Також заготовка чудово переносить заморожування.
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