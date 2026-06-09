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Головна Смак Зелений соус з часниковими стрілками та кропом: виручає взимку

Зелений соус з часниковими стрілками та кропом: виручає взимку

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 12:14
Зелений соус з часниковими стрілками та кропом: виручає взимку
Зелений соус. Фото: gospodynka.com.ua

Не поспішайте викидати часникові стрілки, адже з них можна приготувати універсальний зелений соус на зиму. Ароматна паста з кропом чудово доповнює перші страви, м’ясо та овочеві гарніри. Готується така заготовка дуже просто, а взимку стане справжньою знахідкою на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • часникові стрілки — 1 кг;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. або лимонний сік за смаком;
  • олія — приблизно 100 мл.
рецепт соусу на зиму
Приготування соусу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Часникові стрілки добре промити, видалити насіннєві коробочки та нарізати невеликими шматочками. Кріп також промити й обсушити.
  2. Подрібнити стрілки та кріп у блендері або пропустити через м’ясорубку.
  3. Додати сіль, лимонну кислоту та олію.
  4. Перебити до однорідної пастоподібної консистенції.
  5. Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки, щільно утрамбувати та закрити кришками.
  6. Для зберігання в холодильнику зверху можна додати тонкий шар олії. Також заготовка чудово переносить заморожування.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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