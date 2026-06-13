Зелений соус на зиму "Здоровʼя": має бути в кожному холодильнику
Замість того щоб викидати надлишок зелені, приготуйте з неї універсальний соус на зиму. Він виходить ароматним, насиченим і дуже корисним завдяки поєднанню свіжої зелені, часнику та лимонного соку. Така заготовка стане чудовим доповненням до багатьох страв і допоможе зберегти смак літа на кілька місяців. А головне — готується все за лічені хвилини без варіння та зайвого клопоту.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- петрушка, зелена цибуля, щавель, кріп, рукола — 300 г;
- часник — 5–7 зубчиків;
- сік лимона — з 1/2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — 100 мл.;
- оливкова олія — 100 мл.;
- волоські горіхи — за бажанням.
Спосіб приготування
- Зелень добре промити, обсушити та нарізати разом зі стеблами.
- Додати очищений часник, лимонний сік, сіль, мед і чорний перець.
- Влити звичайну та оливкову олію, після чого перебити все блендером до однорідної пастоподібної маси. За бажанням додати волоські горіхи.
- Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки. Для тривалого зберігання зверху налити тонкий шар олії. Зберігати в холодильнику.
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