Зелений соус на зиму "Здоровʼя": має бути в кожному холодильнику

Зелений соус. Фото: gospodynka.com.ua

Замість того щоб викидати надлишок зелені, приготуйте з неї універсальний соус на зиму. Він виходить ароматним, насиченим і дуже корисним завдяки поєднанню свіжої зелені, часнику та лимонного соку. Така заготовка стане чудовим доповненням до багатьох страв і допоможе зберегти смак літа на кілька місяців. А головне — готується все за лічені хвилини без варіння та зайвого клопоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

петрушка, зелена цибуля, щавель, кріп, рукола — 300 г;

часник — 5–7 зубчиків;

сік лимона — з 1/2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — 100 мл.;

оливкова олія — 100 мл.;

волоські горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування

Зелень добре промити, обсушити та нарізати разом зі стеблами. Додати очищений часник, лимонний сік, сіль, мед і чорний перець. Влити звичайну та оливкову олію, після чого перебити все блендером до однорідної пастоподібної маси. За бажанням додати волоські горіхи. Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки. Для тривалого зберігання зверху налити тонкий шар олії. Зберігати в холодильнику.

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