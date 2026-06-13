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Головна Смак Зелений соус на зиму "Здоровʼя": має бути в кожному холодильнику

Зелений соус на зиму "Здоровʼя": має бути в кожному холодильнику

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 01:04
Зелений соус на зиму Здоровʼя: має бути в кожному холодильнику
Зелений соус. Фото: gospodynka.com.ua

Замість того щоб викидати надлишок зелені, приготуйте з неї універсальний соус на зиму. Він виходить ароматним, насиченим і дуже корисним завдяки поєднанню свіжої зелені, часнику та лимонного соку. Така заготовка стане чудовим доповненням до багатьох страв і допоможе зберегти смак літа на кілька місяців. А головне — готується все за лічені хвилини без варіння та зайвого клопоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • петрушка, зелена цибуля, щавель, кріп, рукола — 300 г;
  • часник — 5–7 зубчиків;
  • сік лимона — з 1/2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — 100 мл.;
  • оливкова олія — 100 мл.;
  • волоські горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Зелень добре промити, обсушити та нарізати разом зі стеблами.
  2. Додати очищений часник, лимонний сік, сіль, мед і чорний перець.
  3. Влити звичайну та оливкову олію, після чого перебити все блендером до однорідної пастоподібної маси. За бажанням додати волоські горіхи.
  4. Готовий соус розкласти у чисті сухі баночки. Для тривалого зберігання зверху налити тонкий шар олії. Зберігати в холодильнику.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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