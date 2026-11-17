Жареные пирожки с картошкой: рецепт быстрого заварного теста
Ua ru
17 ноября 2026 21:42
Фото: smachnenke.com.ua
Жареные пирожки с картошкой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить домашнюю выпечку без длительного замешивания теста и ожидания, пока оно поднимется. Майонез придает тесту эластичность, а начинка из картофеля и сыра — нежность и питательность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вода — 250 мл;
- сыр — 80 г;
- майонез — 5 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- картофель — 3 шт.;
- мука — 350 г;
- растительное масло для жарки — 300 мл.
Способ приготовления
- В сковороде смешать воду с майонезом и довести до кипения.
- Добавить сахар и соль, постепенно всыпать муку, перемешивая на минимальном огне.
- Переложить тесто в посуду и оставить остывать.
- Картофель отварить, слить воду и размять. Добавить натертый сыр, сливочное масло и перемешать.
- Остывшее тесто обмять, разделить на два жгута, а затем на 12 частей.
- Каждую раскатать в лепешку, выложить начинку и плотно защепнуть края.
- Разогреть масло в сковороде. Выложить пирожки швом вниз и жарить примерно по минуте, переворачивая до появления румяной корочки.
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