Жареные пирожки с картошкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт пригодится, когда хочется быстро приготовить домашнюю выпечку без длительного замешивания теста и ожидания, пока оно поднимется. Майонез придает тесту эластичность, а начинка из картофеля и сыра — нежность и питательность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вода — 250 мл;

сыр — 80 г;

майонез — 5 ст. л.;

сливочное масло — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

картофель — 3 шт.;

мука — 350 г;

растительное масло для жарки — 300 мл.

Тесто и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В сковороде смешать воду с майонезом и довести до кипения. Добавить сахар и соль, постепенно всыпать муку, перемешивая на минимальном огне. Переложить тесто в посуду и оставить остывать. Картофель отварить, слить воду и размять. Добавить натертый сыр, сливочное масло и перемешать. Остывшее тесто обмять, разделить на два жгута, а затем на 12 частей. Каждую раскатать в лепешку, выложить начинку и плотно защепнуть края. Разогреть масло в сковороде. Выложить пирожки швом вниз и жарить примерно по минуте, переворачивая до появления румяной корочки.

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