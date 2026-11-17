Смажені пиріжки із картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати домашню випічку без тривалого замішування та очікування, поки тісто підійде. Майонез робить його еластичним, а начинка з картоплі й сиру — ніжною та поживною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

вода — 250 мл;

сир — 80 г;

майонез — 5 ст. л.;

вершкове масло — 1 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л.;

картопля — 3 шт.;

борошно — 350 г;

олія для смаження — 300 мл.

Тісто та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У сковороді змішати воду з майонезом і довести до кипіння. Додати цукор і сіль, поступово всипати борошно, перемішуючи на мінімальному вогні. Перекласти тісто в посудину та залишити охолоджуватися. Картоплю відварити, злити воду й розім’яти. Додати натертий сир, вершкове масло та перемішати. Охололе тісто обім’яти, розділити на два джгути, а потім на 12 частин. Кожну розплескати в коржик, викласти начинку та щільно защипнути краї. Розігріти олію в сковороді. Викласти пиріжки швом донизу й смажити приблизно по хвилині, перевертаючи до рум’яної скоринки.

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