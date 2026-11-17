Смажені пиріжки із картоплею: рецепт швидкого заварного тіста
Ua ru
17 листопада 2026 21:42
Фото: smachnenke.com.ua
Смажені пиріжки із картоплею. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати домашню випічку без тривалого замішування та очікування, поки тісто підійде. Майонез робить його еластичним, а начинка з картоплі й сиру — ніжною та поживною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- вода — 250 мл;
- сир — 80 г;
- майонез — 5 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- картопля — 3 шт.;
- борошно — 350 г;
- олія для смаження — 300 мл.
Спосіб приготування
- У сковороді змішати воду з майонезом і довести до кипіння.
- Додати цукор і сіль, поступово всипати борошно, перемішуючи на мінімальному вогні.
- Перекласти тісто в посудину та залишити охолоджуватися.
- Картоплю відварити, злити воду й розім’яти. Додати натертий сир, вершкове масло та перемішати.
- Охололе тісто обім’яти, розділити на два джгути, а потім на 12 частин.
- Кожну розплескати в коржик, викласти начинку та щільно защипнути краї.
- Розігріти олію в сковороді. Викласти пиріжки швом донизу й смажити приблизно по хвилині, перевертаючи до рум’яної скоринки.
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