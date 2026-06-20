Желе из смородины 2:1 без желатина: получается густое, как мармелад

Желе из брусники. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Красная смородина содержит много натурального пектина, поэтому из неё можно приготовить густое желе без желатина и специальных загустителей. Всего несколько простых шагов — и вы получите ароматную зимнюю заготовку с красивым рубиновым цветом. Такое желе прекрасно подходит к блинчикам, тостам, сырникам или просто к чашке горячего чая.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

красная смородина — 2 кг;

вода — 1 стакан;

сахар — в пропорции 1:1 к полученному соку.

Желе из смородины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Хорошо промыть смородину, удалить листья и мусор. Переложить ягоды в большую кастрюлю, добавить воду и прогреть на небольшом огне до появления сока. Проварить ягоды примерно 5 минут, пока они не лопнут. Горячую массу процедить через марлю или мелкое сито и отжать сок. Измерить количество полученного сока. На каждый стакан сока добавить один стакан сахара. Перелить сок в кастрюлю, добавить сахар, довести до кипения и варить примерно 5 минут, снимая пену. Горячее желе разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками. Оставить банки остывать при комнатной температуре. После остывания желе станет густым и приобретёт нежную мармеладную консистенцию.

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