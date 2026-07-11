"Живое" малиновое варенье, сохраняющее витамины: без варки за 10 минут

Малиновое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Есть заготовки, которые возвращают теплые летние дни даже в разгар холодной зимы. Это малиновое варенье без варки — нежное, ароматное и максимально простое в приготовлении. Свежие ягоды сохраняют свой естественный вкус, а зимой такая заготовка прекрасно дополняет чай, блины, сырники или домашние десерты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свежая малина — 10 л;

сахар — 2 кг.

Малина и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Перебрать малину, очистить от листиков и загрязнений. При необходимости осторожно промыть ягоды и хорошо обсушить. Переложить малину в большую миску, засыпать сахаром и перемешать деревянной лопаткой. Оставить на несколько минут, чтобы ягоды пустили сок, а сахар начал растворяться. Разложить варенье по чистым сухим пластиковым бутылкам или контейнерам, закрыть крышками и поставить в морозильную камеру. Зимой достать необходимое количество варенья, немного разморозить и подавать к чаю, блинчикам, сырникам или использовать для приготовления десертов.

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