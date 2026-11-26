Знаменитый салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Ненажера" отличается интересным сочетанием сладковатой моркови, нежной курицы, кисло-сладкого яблока и пикантных огурцов. Блюдо получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе бедра — 250 г;

лук — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

руккола — по желанию, для подачи.

Способ приготовления

Куриное филе отварить до готовности, остудить и разделить на волокна. Лук нарезать кольцами, морковь натереть. Отдельно обжарить овощи на небольшом количестве масла и оставить остывать. Яблоко очистить и нарезать соломкой, огурцы — тонкими брусочками. Смешать их с курицей, луком и морковью. Добавить измельчённый чеснок, соль и перец. Заправить майонезом, перемешать и подать, украсив рукколой.

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