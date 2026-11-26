Знаменитый салат "Ненажера": необычное сочетание простых продуктов
Ua ru
26 ноября 2026 14:04
Фото: smachnenke.com.ua
Знаменитый салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ненажера" отличается интересным сочетанием сладковатой моркови, нежной курицы, кисло-сладкого яблока и пикантных огурцов. Блюдо получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе бедра — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- руккола — по желанию, для подачи.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить до готовности, остудить и разделить на волокна.
- Лук нарезать кольцами, морковь натереть.
- Отдельно обжарить овощи на небольшом количестве масла и оставить остывать.
- Яблоко очистить и нарезать соломкой, огурцы — тонкими брусочками.
- Смешать их с курицей, луком и морковью. Добавить измельчённый чеснок, соль и перец.
- Заправить майонезом, перемешать и подать, украсив рукколой.
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