Знаменитий салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Ненажера" вирізняється цікавим поєднанням солодкуватої моркви, ніжної курки, кисло-солодкого яблука та пікантних огірків. Страва виходить поживною, соковитою й чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе стегна — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

мариновані огірки — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

рукола — за бажанням, для подачі.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до готовності, охолодити й розібрати на волокна. Цибулю нарізати кільцями, моркву натерти. Окремо обсмажити овочі на невеликій кількості олії та залишити охолонути. Яблуко очистити й нарізати соломкою, огірки — тонкими брусочками. З’єднати їх із куркою, цибулею та морквою. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Заправити майонезом, перемішати й подати, прикрасивши руколою.

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