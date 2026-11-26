Знаменитий салат "Ненажера": особливе поєднання простих продуктів
Ua ru
26 листопада 2026 14:04
Фото: smachnenke.com.ua
Знаменитий салат "Ненажера". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ненажера" вирізняється цікавим поєднанням солодкуватої моркви, ніжної курки, кисло-солодкого яблука та пікантних огірків. Страва виходить поживною, соковитою й чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе стегна — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- олія — для смаження;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком;
- рукола — за бажанням, для подачі.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити до готовності, охолодити й розібрати на волокна.
- Цибулю нарізати кільцями, моркву натерти.
- Окремо обсмажити овочі на невеликій кількості олії та залишити охолонути.
- Яблуко очистити й нарізати соломкою, огірки — тонкими брусочками.
- З’єднати їх із куркою, цибулею та морквою. Додати подрібнений часник, сіль і перець.
- Заправити майонезом, перемішати й подати, прикрасивши руколою.
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