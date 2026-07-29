Рулет із сирним кремом та маком: рецепт на Маковія 2026

Рулет із кремом та маком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Домашній рулет із маком і ніжним сирним кремом стане справжньою прикрасою святкового столу на свято Маковія. Повітряний бісквіт, ароматний мак і кремова начинка чудово поєднуються між собою, а після ночі в холодильнику десерт стає ще смачнішим і добре тримає форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

борошно — 140 г;

цукор — 150 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

олія — 60 мл.;

мак — 80 г.

Для крему:

кисломолочний сир — 600 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150–170 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

вершкове масло — 150 г.

Рулет з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишної світлої маси, влити олію, після чого поступово додати просіяне борошно з розпушувачем. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, посипати маком і випікати приблизно 10–13 хвилин за 180 °C. Гарячий корж одразу згорнути в рулет і залишити до охолодження. Для крему змішати сир, яйця, цукор, крохмаль і вершкове масло, перебити блендером до однорідності та готувати на водяній бані близько 30 хвилин, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Охолоджений корж розгорнути, рівномірно змастити сирним кремом, щільно скрутити рулетом і поставити в холодильник на ніч. Після охолодження десерт добре просочується, легко нарізається й виходить ніжним та дуже смачним.

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