Рулетики з баклажанів із горіховою начинкою: рецепт грузинського шеф-кухаря

Рулетики з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Баклажани з горіховою начинкою давно стали класикою грузинської кухні. Завдяки ароматним спеціям, обсмаженій цибулі та волоським горіхам закуска виходить надзвичайно ніжною, пікантною та дуже смачною. Готується вона нескладно, а результат приємно дивує.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

великі баклажани — 2 шт.;

волоські горіхи — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

лимонний сік — до смаку;

коріандр — до смаку;

солодка паприка — до смаку;

гостра паприка — до смаку;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для приготування;

вода — для регулювання густоти начинки.

Рулетики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати вздовж тонкими пластинами, посолити та залишити на 30 хвилин. Після цього обсушити, змастити олією й запекти при 180 °C приблизно 20–30 хвилин до м'якості. Дати охолонути. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору. У блендері подрібнити волоські горіхи, цибулю, часник, лимонний сік і спеції. Поступово додати трохи води, щоб начинка стала густою та однорідною. На кожну пластину баклажана нанести горіхову масу, рівномірно розподілити та згорнути рулетиком. Перед подачею закуску бажано охолодити 20–30 хвилин, щоб смаки краще поєдналися.

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