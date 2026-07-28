Рулетики з баклажанів із горіховою начинкою: рецепт грузинського шеф-кухаря
28 липня 2026 12:04
Рулетики з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua
Баклажани з горіховою начинкою давно стали класикою грузинської кухні. Завдяки ароматним спеціям, обсмаженій цибулі та волоським горіхам закуска виходить надзвичайно ніжною, пікантною та дуже смачною. Готується вона нескладно, а результат приємно дивує.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- великі баклажани — 2 шт.;
- волоські горіхи — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- лимонний сік — до смаку;
- коріандр — до смаку;
- солодка паприка — до смаку;
- гостра паприка — до смаку;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для приготування;
- вода — для регулювання густоти начинки.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати вздовж тонкими пластинами, посолити та залишити на 30 хвилин.
- Після цього обсушити, змастити олією й запекти при 180 °C приблизно 20–30 хвилин до м'якості. Дати охолонути.
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору.
- У блендері подрібнити волоські горіхи, цибулю, часник, лимонний сік і спеції.
- Поступово додати трохи води, щоб начинка стала густою та однорідною.
- На кожну пластину баклажана нанести горіхову масу, рівномірно розподілити та згорнути рулетиком.
- Перед подачею закуску бажано охолодити 20–30 хвилин, щоб смаки краще поєдналися.
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