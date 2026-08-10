Салат "Галя": без мʼяса і без риби, але такий смачний
10 серпня 2026 21:44
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua
Такі рецепти люблять за простоту й цікаву подачу. Салат "Галя" готується з доступних продуктів, виходить соковитим і ніжним та чудово підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- зелене яблуко — 1 шт.;
- моцарела — 100 г;
- майонез — до смаку;
- зелень — для прикраси.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — трохи.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати, додати сіль, цукор, оцет і трохи води.
- Перемішати та залишити на 20 хвилин, після чого злити маринад.
- Яйця натерти й викласти першим шаром, змастити майонезом. Далі розподілити мариновану цибулю.
- Яблуко натерти, викласти наступним шаром і додати трохи майонезу.
- Зверху розподілити натерту моцарелу, зробити майонезну сіточку та прикрасити зеленню.
- Перед подачею залишити салат на деякий час у холодильнику, щоб шари добре просочилися.
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