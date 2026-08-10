Салат "Галя": без мʼяса і без риби, але такий смачний

Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Такі рецепти люблять за простоту й цікаву подачу. Салат "Галя" готується з доступних продуктів, виходить соковитим і ніжним та чудово підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця варені — 4 шт.;

зелене яблуко — 1 шт.;

моцарела — 100 г;

майонез — до смаку;

зелень — для прикраси.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода — трохи.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, додати сіль, цукор, оцет і трохи води. Перемішати та залишити на 20 хвилин, після чого злити маринад. Яйця натерти й викласти першим шаром, змастити майонезом. Далі розподілити мариновану цибулю. Яблуко натерти, викласти наступним шаром і додати трохи майонезу. Зверху розподілити натерту моцарелу, зробити майонезну сіточку та прикрасити зеленню. Перед подачею залишити салат на деякий час у холодильнику, щоб шари добре просочилися.

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