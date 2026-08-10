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Салат "Галя": без мʼяса і без риби, але такий смачний

10 серпня 2026 21:44
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Такі рецепти люблять за простоту й цікаву подачу. Салат "Галя" готується з доступних продуктів, виходить соковитим і ніжним та чудово підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • зелене яблуко — 1 шт.;
  • моцарела — 100 г;
  • майонез — до смаку;
  • зелень — для прикраси.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода — трохи.
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати, додати сіль, цукор, оцет і трохи води.
  2. Перемішати та залишити на 20 хвилин, після чого злити маринад.
  3. Яйця натерти й викласти першим шаром, змастити майонезом. Далі розподілити мариновану цибулю.
  4. Яблуко натерти, викласти наступним шаром і додати трохи майонезу.
  5. Зверху розподілити натерту моцарелу, зробити майонезну сіточку та прикрасити зеленню.
  6. Перед подачею залишити салат на деякий час у холодильнику, щоб шари добре просочилися.

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