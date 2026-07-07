Салат із баклажанами та помідорами який зникає зі столу за 1 хвилину: рецепт

Салат із баклажанами та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон баклажанів цей салат легко стає одним із найулюбленіших на столі. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматного часнику створює насичений смак, а після короткого настоювання в холодильнику закуска стає ще ніжнішою й апетитнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 3 шт.;

яйце — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

часник — 2 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин. Потім обсушити, змішати з яйцем і обсмажити на олії до золотистої скоринки. Готові баклажани викласти на паперовий рушник і повністю охолодити. Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити, часник пропустити через прес. Змішати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець. Добре перемішати та поставити салат у холодильник на 15 хвилин, щоб він настоявся.

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