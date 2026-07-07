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Салат із баклажанами та помідорами який зникає зі столу за 1 хвилину: рецепт

7 липня 2026 13:28
Салат із баклажанами та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон баклажанів цей салат легко стає одним із найулюбленіших на столі. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматного часнику створює насичений смак, а після короткого настоювання в холодильнику закуска стає ще ніжнішою й апетитнішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • баклажани — 3 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин. 
  2. Потім обсушити, змішати з яйцем і обсмажити на олії до золотистої скоринки. 
  3. Готові баклажани викласти на паперовий рушник і повністю охолодити.
  4. Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити, часник пропустити через прес. 
  5. Змішати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець. 
  6. Добре перемішати та поставити салат у холодильник на 15 хвилин, щоб він настоявся.

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