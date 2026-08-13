Салат із баклажанів за 5 хвилин: секрет у соєвому соусі

Салат із баклажанів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Салат із баклажанів і солодкого перцю виходить соковитим, ароматним і пікантним. Особливого смаку страві додає заправка із соєвого соусу, часнику, лимонного соку та кунжуту. А ще смачнішою закуска стає після охолодження, коли овочі добре просочаться соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 900 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

солодкий перець — 1 шт.;

петрушка — до смаку.

Для заправки:

олія — 3 ст. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

сік половини лимона;

кунжут — 2 ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

паприка — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики.

Салат із баклажанів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани помити та частково очистити від шкірки, залишаючи поздовжні смужки. Нарізати брусочками, посипати сіллю, перемішати та залишити на кілька хвилин. Солодкий перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою. Петрушку дрібно нарізати. Баклажани промокнути паперовими рушниками, додати дві столові ложки олії та добре перемішати. Викласти баклажани на добре розігріту суху сковороду. Обсмажувати на середньому вогні до м'якості та легкої рум'яності, постійно перемішуючи. Готові баклажани перекласти у велику миску, додати солодкий перець і петрушку. Для заправки змішати олію, соєвий соус, лимонний сік, кунжут, паприку, цукор та чорний мелений перець. Додати пропущений через прес часник і перемішати. Полити овочі готовою заправкою та обережно перемішати. Закуску можна подавати одразу або поставити у холодильник на 30-40 хвилин, щоб баклажани добре просочилися соусом.

Готовий салат виходить ароматним, пікантним і в міру гострим. Його можна подавати до картоплі, м'яса або як самостійну холодну закуску.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою смачних сезонних салатів

Швидкий салат з огірками і зеленню, який ніколи не набридає.

Дієтичний салат "Серпнева квасоля", який легко готується та смакує просто неймовірно.

Рецепт салату "Галя", який готується з доступних продуктів, виходить соковитим і ніжним.

Салат "Шустрик" за 5 хвилин: для рецепту потрібно всього 3 інгредієнти.

Салат "Трійка" з баклажанів: знадобиться лише 3 основні продукти.