Салат із баклажанів за 5 хвилин: секрет у соєвому соусі
Салат із баклажанів і солодкого перцю виходить соковитим, ароматним і пікантним. Особливого смаку страві додає заправка із соєвого соусу, часнику, лимонного соку та кунжуту. А ще смачнішою закуска стає після охолодження, коли овочі добре просочаться соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 900 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- петрушка — до смаку.
Для заправки:
- олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- сік половини лимона;
- кунжут — 2 ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку;
- паприка — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування
- Баклажани помити та частково очистити від шкірки, залишаючи поздовжні смужки.
- Нарізати брусочками, посипати сіллю, перемішати та залишити на кілька хвилин.
- Солодкий перець очистити від насіння та нарізати тонкою соломкою.
- Петрушку дрібно нарізати.
- Баклажани промокнути паперовими рушниками, додати дві столові ложки олії та добре перемішати.
- Викласти баклажани на добре розігріту суху сковороду.
- Обсмажувати на середньому вогні до м'якості та легкої рум'яності, постійно перемішуючи.
- Готові баклажани перекласти у велику миску, додати солодкий перець і петрушку.
- Для заправки змішати олію, соєвий соус, лимонний сік, кунжут, паприку, цукор та чорний мелений перець. Додати пропущений через прес часник і перемішати.
- Полити овочі готовою заправкою та обережно перемішати.
- Закуску можна подавати одразу або поставити у холодильник на 30-40 хвилин, щоб баклажани добре просочилися соусом.
Готовий салат виходить ароматним, пікантним і в міру гострим. Його можна подавати до картоплі, м'яса або як самостійну холодну закуску.
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