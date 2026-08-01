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Салат на зиму №1: знадобиться 600 г огірків, 1,2 кг помідорів та 500 г солодкого перцю

1 серпня 2026 12:14
Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли город щедро дарує овочі, саме час приготувати універсальний салат на зиму. Він виходить яскравим, ароматним і дуже смачним, а взимку стане чудовим доповненням до картоплі, м'яса чи каш.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • огірки — 600 г;
  • болгарський перець — 500 г;
  • цибуля — 500 г;
  • помідори — 1,2 кг;
  • часник — 5 зубчиків;
  • селера — 30 г;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 40 мл.;
  • олія без запаху — 100 мл;
  • духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням.
Помідори та огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати кружечками, цибулю — півкільцями, солодкий перець — соломкою, а помідори — великими часточками.
  2. Часник нарізати пластинками, селеру дрібно також дрібно нарізати.
  3. У великій каструлі змішати всі овочі, додаю сіль, цукор, оцет і олію. 
  4. Перемішати та залишаю приблизно на годину, щоб овочі пустили сік.
  5. Розкласти салат у стерильні банки. За бажанням додати лавровий лист і перець горошком. 
  6. Стерилізувати півлітрові банки 15 хвилин, літрові — 20 хвилин після закипання.
  7. Герметично закрити кришками, перевертаю банки догори дном, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

Такий салат чудово зберігається всю зиму й радує насиченим смаком свіжих овочів.

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