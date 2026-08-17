Салат №1 цього літа: потрібні лише два кабачки та два помідори

Літній салат з кабачків і помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Сезон кабачків у самому розпалі. Зараз майже в кожного українця знайдеться кілька штук у холодильнику. Поки вони не пропали, спробуйте приготувати легкий літній салат з двох молодих кабачків та кількох стиглих томатів. Кабачки спочатку запікаються зі спеціями, тому залишаються злегка пружними, а свіжі помідори, зелень і часник додають страві соковитості та аромату.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт. (приблизно 600-700 г);

великі помідори — 2 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

петрушка — невеликий пучок;

майонез — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

солодка паприка — 1 ч. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Літній салат з кабачків і помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоді кабачки добре промийте та обсушіть. Очищати їх від шкірки не потрібно. Наріжте овочі соломкою та перекладіть у глибоку миску. Додайте до кабачків олію, солодку паприку, сіль і чорний мелений перець. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Деко застеліть пергаментом та викладіть кабачки в один шар. Важливо не складати їх гіркою, тоді вони запікатимуться, а не тушкуватимуться у власному соку. Поставте кабачки у розігріту до 200°C духовку та запікайте приблизно 15 хвилин у режимі конвекції. Вони мають стати м'якшими, але зберегти легку пружність та хрусткість. Не перетримуйте кабачки в духовці — для цього салату вони мають залишатися трохи аль денте. Готові кабачки дістаньте з духовки та повністю остудіть. Гарячими до салату їх краще не додавати, щоб помідори не пустили надто багато соку. Помідори краще обирати стиглі та м'ясисті, з невеликою кількістю соку. Помідори наріжте невеликими кубиками та перекладіть на сито на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина. Кріп і петрушку дрібно наріжте, часник подрібніть ножем або пропустіть через прес. У салатнику з'єднайте охолоджені кабачки, помідори, зелень та часник. Додайте майонез і обережно перемішайте, щоб овочі зберегли форму. Скуштуйте салат та за потреби додайте ще трохи солі й перцю.

Подавати страву найкраще одразу після приготування. Виходить смачна закуска або легка вечеря з найпростіших сезонних продуктів.

Ділимося іншими смачними рецептами літніх салатів

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