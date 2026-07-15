Салат, що врятує вечерю за 10 хвилин: знадобиться 3 яйця

Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне після насиченого дня, цей салат стане чудовим варіантом. Хрустка пекінська капуста, свіжі огірки, ніжні яйця та зелений горошок чудово поєднуються між собою, а проста сметанна заправка з гірчицею додає приємної пікантності. Усього кілька хвилин — і легка домашня вечеря готова.

Рецепт опублікували на каналі Onyshkevychi, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

зелений горошок — 1/2 банки;

яйця — 3 шт.;

сметана — 70 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками. Пекінську капусту нашаткувати, огірки нарізати невеликими шматочками. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати зелений горошок. Для заправки змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем. Заправити салат, акуратно перемішати та подавати до столу.

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