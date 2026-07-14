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Головна Смак Можна їсти на вечерю та худнути: корисний салат з 200 г редиски

Можна їсти на вечерю та худнути: корисний салат з 200 г редиски

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 21:44
Салат із редиски та сиру: легка страва для корисної вечері
Салат з редискою на хлібі. Фото: кадр з відео

У спекотну пору року хочеться простих страв зі свіжих овочів, які не обтяжують і швидко готуються. Цей салат із редиски та сиру — чудовий варіант для легкої вечері або швидкого перекусу. Хрустка редиска, свіжий огірок, ніжний сир і зелень створюють смачне поєднання, яке сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 200 г;
  • огірок — 1 шт. (150–160 г);
  • кріп — за смаком;
  • зелена цибуля або зелений часник — за смаком;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сир кисломолочний — 200 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт салату з редиски
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Редиску та огірок промити й нарізати невеликими шматочками.
  2. Додати подрібнену зелень, кисломолочний сир і сметану.
  3. Посолити, поперчити та добре перемішати всі інгредієнти до однорідності.
  4. Подавати салат одразу після приготування, поки овочі залишаються свіжими та хрусткими.

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салат редиска рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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