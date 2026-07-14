Салат из редиса и сыра: легкое блюдо для полезного ужина

Можно есть на ужин и худеть: полезный салат из 200 г редиса
В жаркое время года хочется простых блюд из свежих овощей, которые не отягощают и быстро готовятся. Этот салат из редиса и творога — отличный вариант для легкого ужина или быстрого перекуса. Хрустящий редис, свежий огурец, нежный сыр и зелень создают вкусное сочетание, которое понравится всей семье.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 200 г;
- огурец — 1 шт. (150–160 г);
- укроп — по вкусу;
- зеленый лук или зеленый чеснок — по вкусу;
- сметана — 1 ст. л.;
- творог — 200 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Редис и огурец промыть и нарезать небольшими кусочками.
- Добавить измельченную зелень, творог и сметану.
- Посолить, поперчить и хорошо перемешать все ингредиенты до однородности.
- Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими и хрустящими.
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