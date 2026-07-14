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Главная Вкус Можно есть на ужин и худеть: полезный салат из 200 г редиса

Можно есть на ужин и худеть: полезный салат из 200 г редиса

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 21:44
Салат из редиса и сыра: легкое блюдо для полезного ужина
Салат с редисом на хлебе. Фото: кадр из видео

В жаркое время года хочется простых блюд из свежих овощей, которые не отягощают и быстро готовятся. Этот салат из редиса и творога — отличный вариант для легкого ужина или быстрого перекуса. Хрустящий редис, свежий огурец, нежный сыр и зелень создают вкусное сочетание, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 200 г;
  • огурец — 1 шт. (150–160 г);
  • укроп — по вкусу;
  • зеленый лук или зеленый чеснок — по вкусу;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • творог — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт салату з редиски
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Редис и огурец промыть и нарезать небольшими кусочками.
  2. Добавить измельченную зелень, творог и сметану.
  3. Посолить, поперчить и хорошо перемешать все ингредиенты до однородности.
  4. Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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