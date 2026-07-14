Салат из редиса и сыра: легкое блюдо для полезного ужина

Салат с редисом на хлебе. Фото: кадр из видео

В жаркое время года хочется простых блюд из свежих овощей, которые не отягощают и быстро готовятся. Этот салат из редиса и творога — отличный вариант для легкого ужина или быстрого перекуса. Хрустящий редис, свежий огурец, нежный сыр и зелень создают вкусное сочетание, которое понравится всей семье.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 200 г;

огурец — 1 шт. (150–160 г);

укроп — по вкусу;

зеленый лук или зеленый чеснок — по вкусу;

сметана — 1 ст. л.;

творог — 200 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Редис и огурец промыть и нарезать небольшими кусочками. Добавить измельченную зелень, творог и сметану. Посолить, поперчить и хорошо перемешать все ингредиенты до однородности. Подавать салат сразу после приготовления, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

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