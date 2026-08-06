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Салат "Шустрик" за 5 хвилин: для рецепту потрібно всього 3 інгредієнти

6 серпня 2026 12:34
Салат "Шустрик". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне, цей салат завжди виручає. Хрусткий огірок, соковита морква та ніжний сир ідеально поєднуються між собою, а часникова заправка додає страві яскравого аромату.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • твердий сир — 150 г.

Для заправки:

  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • сіль — до смаку.
Приготуваня салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву очистити та натерти соломкою на тертці для корейської моркви.
  2. Огірок також натерти або нарізати тонкою соломкою.
  3. Додати натертий твердий сир і подрібнений часник.
  4. Заправити салат майонезом, посолити за смаком і добре перемішати. 
  5. Подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися хрусткими та соковитими.

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