Салат "Трійка" з баклажанів: знадобиться лише 3 основні продукти
Салат із баклажанів не обов'язково має бути складним, щоб вражати смаком. Поєднання обсмажених баклажанів, яєць і маринованої цибулі створює ніжну та водночас пікантну закуску, яку легко приготувати з доступних продуктів. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
Додатково:
- майонез — 1–2 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- олія — для смаження;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто та нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою, залишити маринуватися на 15–20 хвилин.
- Баклажани нарізати соломкою та обсмажити до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник і дати охолонути.
- З'єднати баклажани, яйця та відтиснуту мариновану цибулю.
- Додати майонез, за потреби посолити й перемішати.
- За бажанням прикрасити свіжою зеленню та перед подачею трохи охолодити.
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