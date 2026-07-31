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Салат "Трійка" з баклажанів: знадобиться лише 3 основні продукти

31 липня 2026 12:04
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Салат із баклажанів не обов'язково має бути складним, щоб вражати смаком. Поєднання обсмажених баклажанів, яєць і маринованої цибулі створює ніжну та водночас пікантну закуску, яку легко приготувати з доступних продуктів. Після нетривалого охолодження салат стає ще смачнішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.

Додатково:

  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оцет — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл;
  • олія — для смаження;
  • зелень — за бажанням.
Яйця та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто та нарізати кубиками. 
  2. Цибулю нарізати півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою, залишити маринуватися на 15–20 хвилин.
  3. Баклажани нарізати соломкою та обсмажити до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник і дати охолонути.
  4. З'єднати баклажани, яйця та відтиснуту мариновану цибулю.
  5. Додати майонез, за потреби посолити й перемішати. 
  6. За бажанням прикрасити свіжою зеленню та перед подачею трохи охолодити.

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