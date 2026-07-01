Ru
Головна Смак Салат з баклажанами "Султанська закуска": рецепт закуски на літо

Салат з баклажанами "Султанська закуска": рецепт закуски на літо

1 липня 2026 12:04
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат із баклажанів — справжня знахідка для літа. Обсмажені овочі, ароматний томатний соус і легка кислинка створюють насичений смак, який розкривається ще краще після настоювання. Закуска виходить соковитою, ароматною і чудово підходить як до повсякденного столу, так і до святкових страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • помідори — 4–5 шт. або томати у власному соку — 250 мл.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • олія — 50 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет яблучний або винний — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • коріандр — дрібка (за бажанням);
  • зелень — для подачі.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб прибрати гіркоту.
  2. Потім обсушити та обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
  3. Окремо на сковороді обсмажити цибулю, додати солодкий перець і подрібнені помідори. Тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів.
  4. Додати часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням коріандр.
  5. Протушкувати ще трохи до насиченого ароматного соусу.
  6. У форму викладати баклажани шарами, поливаючи кожен шар соусом.
  7. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин перед подачею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра. 