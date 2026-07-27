Салат з кабачками "Король": знадобиться всього лише 3 інгредієнти
27 липня 2026 12:24
Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Король" — це легка, але водночас ситна страва з мінімуму інгредієнтів. Обсмажені кабачки чудово поєднуються з ніжною куркою, яйцями та кремовою заправкою, тому салат виходить соковитим, ароматним і дуже смачним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
- відварене куряче філе — 200 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- варені жовтки — 4 шт.;
- сметана — 150 г;
- негостра гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до м'якості й легкої рум'яності. Остудити.
- Куряче філе та білки яєць нарізати кубиками, з'єднати з охолодженими кабачками.
- Для заправки розім'яти варені жовтки, змішати їх зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем до однорідності.
- Заправити салат соусом, акуратно перемішати й одразу подавати до столу або дати кілька хвилин настоятися.
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