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Салат з кабачками "Король": знадобиться всього лише 3 інгредієнти

27 липня 2026 12:24
Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Король" — це легка, але водночас ситна страва з мінімуму інгредієнтів. Обсмажені кабачки чудово поєднуються з ніжною куркою, яйцями та кремовою заправкою, тому салат виходить соковитим, ароматним і дуже смачним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
  • відварене куряче філе — 200 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • варені жовтки — 4 шт.;
  • сметана — 150 г;
  • негостра гірчиця — 1 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • чорний мелений перець — до смаку.
Кабачки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до м'якості й легкої рум'яності. Остудити.
  2. Куряче філе та білки яєць нарізати кубиками, з'єднати з охолодженими кабачками.
  3. Для заправки розім'яти варені жовтки, змішати їх зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем до однорідності.
  4. Заправити салат соусом, акуратно перемішати й одразу подавати до столу або дати кілька хвилин настоятися. 

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