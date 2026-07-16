Салат з кабачками "Мирослава": рецепт новинка 2026
У сезон молодих кабачків хочеться знаходити нові цікаві рецепти, і цей салат стане приємним відкриттям. Овочі залишаються соковитими, а особливого смаку їм додає ароматна заправка зі спеціями, соєвим соусом і легкою кислинкою яблучного оцту. Такий салат можна подавати як самостійну закуску або гарнір до м’ясних страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок або цукіні — 1 великий (або 2 маленькі);
- болгарський перець — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- олія — для смаження;
- сіль — до смаку.
Для заправки:
- солодка паприка — 0,5 ч. л.;
- паприка чилі — до смаку;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- яблучний оцет — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати соломкою, посолити та залишити на 15 хвилин, щоб він пустив зайву вологу.
- Цибулю, часник, перець і помідори нарізати.
- На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю та часник, потім додати перець і помідори. Готувати до появи овочевого соку.
- Кабачки добре відтиснути від зайвої рідини. Додати паприку, чилі, коріандр, цукор, соєвий соус і яблучний оцет і перемішати.
- До кабачків додати теплі обсмажені овочі разом із соком зі сковороди.
- Ще раз добре перемішати та залишити салат, щоб він увібрав усі аромати.
- Готовий салат подавайте охолодженим або трохи теплим. Він чудово доповнить будь-яку літню вечерю.
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