Салат з кабачками на зиму: для рецепту знадобиться 3 кг
Цю закуску варто приготувати на зиму, якщо хочеться простого овочевого рецепта без складних етапів. Кабачки виходять соковитими, пікантними та добре просочуються насиченим томатним соусом.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 кг;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 150 г;
- чорний мелений перець — 1 ст. л.;
- олія — 100 мл;
- часник — 1 головка;
- томатний соус — 485 г;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати невеликими кубиками, додати сіль, цукор, перець, олію, подрібнений часник і томатний соус. Перемішати та поставити на невеликий вогонь.
- Після закипання тушкувати близько 15 хвилин, періодично перемішуючи.
- Додати оцет і готувати ще приблизно 10 хвилин.
- Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.
Із зазначеної кількості виходить приблизно 3 банки по 750 мл і одна банка на 850 мл.
Кабачки виходять соковитими, ароматними та не розварюються. Узимку їх можна подавати до картоплі, м’яса, каш або просто зі свіжим хлібом.
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