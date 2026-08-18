Салат з кабачками на зиму: для рецепту знадобиться 3 кг

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цю закуску варто приготувати на зиму, якщо хочеться простого овочевого рецепта без складних етапів. Кабачки виходять соковитими, пікантними та добре просочуються насиченим томатним соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 3 кг;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 150 г;

чорний мелений перець — 1 ст. л.;

олія — 100 мл;

часник — 1 головка;

томатний соус — 485 г;

оцет 9% — 100 мл.

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати невеликими кубиками, додати сіль, цукор, перець, олію, подрібнений часник і томатний соус. Перемішати та поставити на невеликий вогонь. Після закипання тушкувати близько 15 хвилин, періодично перемішуючи. Додати оцет і готувати ще приблизно 10 хвилин. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.

Із зазначеної кількості виходить приблизно 3 банки по 750 мл і одна банка на 850 мл.

Кабачки виходять соковитими, ароматними та не розварюються. Узимку їх можна подавати до картоплі, м’яса, каш або просто зі свіжим хлібом.

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