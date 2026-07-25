Салат з кабачків на зиму: просто натерти овочі та стерилізувати протягом 20 хвилин
25 липня 2026 12:04
Салат з кабачків на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Кабачки — один із найкращих овочів для домашніх заготовок, адже вони чудово вбирають аромат спецій і залишаються ніжними, але водночас хрусткими. Такий салат стане смачним доповненням до м’яса, картоплі чи будь-якої домашньої страви взимку.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 кг;
- болгарський перець — 500 г;
- морква — 500 г;
- часник — 50 г;
- гострий перець — 1 шт.;
- базилік — 3 гілочки;
- олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 100 мл.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 50 г.
Спосіб приготування
- Кабачки та моркву натерти на тертці, перець нарізати тонкою соломкою, гострий перець подрібнити.
- Усі овочі перекласти у велику миску. Додати подрібнений часник, базилік, сіль, цукор, олію та оцет.
- Добре перемішати й залишити салат на 3 години при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і просочилися маринадом.
- Розкласти заготівлю разом із соком у стерилізовані банки, накрити кришками та стерилізувати після закипання води приблизно 20 хвилин.
- Готові банки герметично закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Зберігати салат у прохолодному темному місці.
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