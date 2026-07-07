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Салат з квасолею за 10 хвилин: знадобиться 1 червона цибуля

7 липня 2026 21:44
Салат з квасолею. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання квасолі, свіжих овочів, обсмаженого солодкого перцю та ароматної зелені робить його соковитим, яскравим і поживним, а гірчично-лимонна заправка додає особливої пікантності.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • помідори — 2 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • червона консервована квасоля — ½ банки;
  • петрушка, кінза та зелена цибуля — за смаком;
  • олія — для обсмажування.

Для заправки:

  • зерниста гірчиця — 2 ч. л.;
  • лимонний сік — за смаком;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Помідори нарізати великими часточками, цибулю — півкільцями, додати промиту квасолю. 
  2. Солодкий перець швидко обсмажити на олії 2 хвилини, щоб він залишився трохи хрустким, і перекласти до овочів. Додати подрібнену зелень.
  3. Для заправки змішати зернисту гірчицю, лимонний сік, сіль і перець. 
  4. Полити салат, обережно перемішати та за бажанням залишити на 5–10 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

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