Салат з огірків "Ніжинський": той самий популяриний рецепт заготовки на зиму
15 липня 2026 01:04
Салат з огірків "Ніжинський". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ніжинський" уже багато років залишається однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Він готується з простих інгредієнтів, не потребує складних етапів, а огірки виходять хрусткими, соковитими та насиченими смаком. Така консервація чудово смакує до картоплі, м'ясних страв або як самостійна закуска.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 4 банки по 0.5 л:):
- огірки — 2 кг;
- цибуля ріпчаста — 500 г;
- кріп — 1 пучок;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.;
- чорний перець горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати кільцями, а цибулю — тонкими кільцями або півкільцями.
- Змішати овочі з подрібненим кропом, сіллю, цукром і чорним перцем.
- Залишити приблизно на 1 годину, щоб огірки пустили сік.
- Додати оцет, ще раз перемішати та розкласти салат разом із соком у стерилізовані банки.
- Поставити банки в каструлю з водою, довести до кипіння та стерилізувати близько 20 хвилин.
- Закатати кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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