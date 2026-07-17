Салат з огірків №1 на зиму: рецепт без стерилізації та зайвого клопоту
Якщо сезон огірків у розпалі, саме час зробити смачну домашню заготовку на зиму. Цей салат поєднує хрусткі огірки, ароматну томатну заливку, цибулю, часник і спеції. Готується без стерилізації банок із готовим салатом, що значно спрощує процес, а результат завжди радує насиченим смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 4 кг (у нарізаному вигляді);
- стиглі помідори — 2,5 кг;
- ріпчаста цибуля — 1 кг;
- часник — 100 г;
- цукор — 200 г;
- сіль — 30 г;
- гвоздика — 4 бутони;
- чорний перець горошком — 30 шт.;
- гострий мелений червоний перець — 1 ч. л.;
- мелена кориця — ⅓ ч. л.;
- оцет 9% — 150 мл;
- рафінована олія — 200 мл;
- петрушка — 1 великий пучок.
Спосіб приготування
- Огірки замочити у холодній воді на 3–5 годин, обрізати кінчики та нарізати великими кубиками.
- Помідори пропустити через м'ясорубку, цибулю нарізати кубиками, часник дрібно посікти.
- Томатну масу довести до кипіння, додати сіль, цукор, олію, гвоздику, перець і корицю.
- Додати цибулю та часник, після повторного закипання варити 20 хвилин.
- Влити оцет, додати огірки й тушкувати ще близько 20 хвилин, поки вони змінять колір.
- За 5 хвилин до готовності додати подрібнену петрушку та перемішати.
- Готовий гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, герметично закатати кришками, укутати та залишити до повного охолодження.
Зберігати заготовку в прохолодному темному місці. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно 13 банок по 500 мл.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.
Читайте Новини.live!