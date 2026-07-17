Салат з огірків №1 на зиму: рецепт без стерилізації та зайвого клопоту

Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо сезон огірків у розпалі, саме час зробити смачну домашню заготовку на зиму. Цей салат поєднує хрусткі огірки, ароматну томатну заливку, цибулю, часник і спеції. Готується без стерилізації банок із готовим салатом, що значно спрощує процес, а результат завжди радує насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 4 кг (у нарізаному вигляді);

стиглі помідори — 2,5 кг;

ріпчаста цибуля — 1 кг;

часник — 100 г;

цукор — 200 г;

сіль — 30 г;

гвоздика — 4 бутони;

чорний перець горошком — 30 шт.;

гострий мелений червоний перець — 1 ч. л.;

мелена кориця — ⅓ ч. л.;

оцет 9% — 150 мл;

рафінована олія — 200 мл;

петрушка — 1 великий пучок.

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 3–5 годин, обрізати кінчики та нарізати великими кубиками. Помідори пропустити через м'ясорубку, цибулю нарізати кубиками, часник дрібно посікти. Томатну масу довести до кипіння, додати сіль, цукор, олію, гвоздику, перець і корицю. Додати цибулю та часник, після повторного закипання варити 20 хвилин. Влити оцет, додати огірки й тушкувати ще близько 20 хвилин, поки вони змінять колір. За 5 хвилин до готовності додати подрібнену петрушку та перемішати. Готовий гарячий салат розкласти у стерилізовані банки, герметично закатати кришками, укутати та залишити до повного охолодження.

Зберігати заготовку в прохолодному темному місці. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно 13 банок по 500 мл.

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