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Салати з руколою: 10 оригінальних рецептів на кожен день і на свято

23 липня 2026 12:48
Салат з руколою. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Рукола чудово поєднується не лише з овочами, а й із фруктами, ягодами, сиром, м'ясом і рибою. Якщо шукаєте нові ідеї для легкої вечері чи святкового столу, збережіть цю добірку з 10 перевірених рецептів салатів, які готуються швидко та завжди виходять смачними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Салати з руколою. Фото: smachnenke.com.ua

1. Салат з фетою та помідорами

  1. Змішати руколу, помідори чері, фету та підсмажені кедрові горіхи.
  2. Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

2. Салат з гарбузом і гранатом

  1. Запекти гарбуз, додати руколу, фету, зерна граната та мариновану цибулю.
  2. Полити ароматною заправкою.

3. Салат з авокадо та апельсином

  1. Викласти руколу, шпинат, шматочки апельсина, авокадо та гранат.
  2. Заправити оливковою і кунжутною олією, посипати горіхами.

4. Салат з курячим філе

  1. Обсмажити курку, поєднати її з руколою, листям салату та помідорами чері.
  2. Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

5. Салат з буряком і фетою

  1. Додати до руколи шматочки буряка, фети та волоські горіхи.
  2. Полити цитрусово-гірчичною заправкою.

6. Салат з тунцем і грейпфрутом

  1. Змішати руколу, тунець, огірок, авокадо та очищений грейпфрут.
  2. Заправити олією й лимонним соком.

7. Салат з руколою та полуницею

  1. Поєднати руколу, полуницю, огірки, фету, мариновану червону цибулю та горіхи.
  2. Полити медово-бальзамічною заправкою.

8. Салат з кавуном і фетою

  1. Змішати руколу, кавун, сир фета та м'яту.
  2. Додати легкий цитрусовий соус.

9. Салат з печерицями та картоплею

  1. Запекти картоплю, обсмажити гриби й подати їх теплими на подушці з руколи із соусом песто.

10. Салат з буряком і вишнею

  1. Поєднати руколу, буряк, фету, проварену вишню та волоські горіхи.
  2. Заправити оливковою олією.

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