Салати з руколою: 10 оригінальних рецептів на кожен день і на свято
23 липня 2026 12:48
Салат з руколою. Фото: smachnenke.com.ua
Рукола чудово поєднується не лише з овочами, а й із фруктами, ягодами, сиром, м'ясом і рибою. Якщо шукаєте нові ідеї для легкої вечері чи святкового столу, збережіть цю добірку з 10 перевірених рецептів салатів, які готуються швидко та завжди виходять смачними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
1. Салат з фетою та помідорами
- Змішати руколу, помідори чері, фету та підсмажені кедрові горіхи.
- Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.
2. Салат з гарбузом і гранатом
- Запекти гарбуз, додати руколу, фету, зерна граната та мариновану цибулю.
- Полити ароматною заправкою.
3. Салат з авокадо та апельсином
- Викласти руколу, шпинат, шматочки апельсина, авокадо та гранат.
- Заправити оливковою і кунжутною олією, посипати горіхами.
4. Салат з курячим філе
- Обсмажити курку, поєднати її з руколою, листям салату та помідорами чері.
- Заправити оливковою олією й бальзамічним оцтом.
5. Салат з буряком і фетою
- Додати до руколи шматочки буряка, фети та волоські горіхи.
- Полити цитрусово-гірчичною заправкою.
6. Салат з тунцем і грейпфрутом
- Змішати руколу, тунець, огірок, авокадо та очищений грейпфрут.
- Заправити олією й лимонним соком.
7. Салат з руколою та полуницею
- Поєднати руколу, полуницю, огірки, фету, мариновану червону цибулю та горіхи.
- Полити медово-бальзамічною заправкою.
8. Салат з кавуном і фетою
- Змішати руколу, кавун, сир фета та м'яту.
- Додати легкий цитрусовий соус.
9. Салат з печерицями та картоплею
- Запекти картоплю, обсмажити гриби й подати їх теплими на подушці з руколи із соусом песто.
10. Салат з буряком і вишнею
- Поєднати руколу, буряк, фету, проварену вишню та волоські горіхи.
- Заправити оливковою олією.
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