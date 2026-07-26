"Шашличні" кабачки на зиму: заготовка на зиму, яка схожа на м’ясо

Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua.

Юлія Щербак Редактор

Ці кабачки — чудовий варіант домашньої заготівлі, коли хочеться зберегти смак літа. Після обсмажування та маринування овочі стають насиченими, ароматними й чудово підходять до будь-яких гарнірів або м’ясних страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2,5 кг;

олія — 50 мл.;

цибуля — 300 г;

часник — 4 зубчики;

сіль — 50 г;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 100 мл.;

приправа для шашлику — 1 ст. л.

Кабачки під пресом. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм, додати олію та перемішати. Обсмажити кабачки на сухій сковороді з двох боків до золотистої скоринки. Додати до овочів нарізану цибулю, подрібнений часник, сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику. Добре перемішати та залишити маринуватися на ніч у прохолодному місці. Наступного дня розкласти кабачки разом із маринадом у стерилізовані банки. Стерилізувати після закипання води приблизно 15 хвилин. Закрутити банки кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

Взимку така закуска здивує насиченим ароматом і смаком, схожим на шашлик.

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