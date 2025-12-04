Що не можна ставити на Новий рік 2026 — головні заборони для удачі та успішного святкування

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Новий рік 2026 прийде під знаком Червоного Вогняного Коня — темпераментного, гордого і дуже вибіркового символу. Це той випадок, коли атмосфера свята має значення не менше, ніж сама зустріч опівночі. Те, що ви поставите на стіл і чим прикрасите дім, здатне вплинути на енергетику року, його успіх та ваш особистий настрій. Якщо хочете зустріти 2026 з удачею, достатком і легкістю, варто уникати декількох категорій продуктів, декору та символів. Саме вони можуть "відлякати" прихильність Вогняного Коня.

Новини.LIVE розкажуть, яких страв уникати та що сподобається покровителю 2026 року.

Страви з конини та дивні м’ясні експерименти

Найголовніше табу — будь-які страви з конини. Для символічного тотема року це не лише неповага, а й енергетичний дисонанс. Такі страви здатні створити відчуття внутрішнього опору, напруги, навіть якщо ви не вірите у символіку. Цей рік вимагає легкості, прямоти й етичності, тому дивні експерименти з м’ясом теж краще відкласти.

Надто жирні та важкі страви

Вогняний Кінь — символ руху, динаміки та сили. Він не любить перевантаження і "важкої" енергетики. Великі порції смаженого м’яса, товсті шари майонезу, тортів із масляними кремами або страви, після яких хочеться спати, можуть стати енергетичним стопером. Краще обрати щось легше: запечені овочі, рибу, салати з цитрусами, легкі закуски, які підтримають рух і святковий ритм.

Пересмажені страви та гіркі смаки

Гіркота, підгорілі краї, різкий запах — усе це створює відчуття конфлікту і дискомфорту. Вогняний Кінь любить чистий смак, життєрадісність, яскравість. Тому все, що має "згорілу" енергію, варто відсунути на другий план. Символ року — це сила, а не руйнування, тому уникайте страв, що асоціюються з втратою або недбалістю.

Червона риба. Фото: Freepik

Страви бляклого або сірого кольору

Філософія 2026 року — світло, вогонь, насиченість. Бліді та сірі страви виглядають сумно і зменшують відчуття свята. Краще замінити їх яскравим гарніром, овочами, цитрусами, соковитими ягодами. Колір у ніч на Новий рік має значення — він підсилює або послаблює енергію того, хто його зустрічає.

Що не варто ставити у декор — щоб не налякати удачу

Святковий стіл. Фото: Freepik

Кінь не любить тьмяності. Червоний, теракотовий, золотий, теплий коричневий — ось палітра, що пасує господарю року. Темно-сірий, холодний синій, болотний зелений, графітовий або чорний у великих кількостях можуть знизити настрій і створити атмосферу емоційної тяжкості.

Надлишок мішури, надто багато ялинкових прикрас, блискітки у кожному куті — усе це у 2026 році небажане. Вогняний Кінь поважає впорядкований простір, свободу руху та відчуття балансу. Краще обрати декілька акцентів, а не перетворювати кімнату на яскравий хаос.

Колючі рослини, різко пахучі свічки, агресивні фігурки або декор зі зброєю — не найкращий вибір. Кінь любить свободу, але не агресію, тому все, що викликає напругу, краще прибрати.

Чого не варто дарувати у рік Коня

Пояси, жорсткі аксесуари, фітнес-резинки, трекери з обмеженнями активності — символ року може сприйняти це як натяк на контроль. Кінь — про свободу, тому краще обирати подарунки, що надихають, а не сковують.

Фігурки хижаків, сувеніри з гострими кутами, черепи або елементи з темної символіки створюють дисонанс із вогняною, але доброю енергією року.

Як привернути удачу у 2026 році

Щоб Новорічна ніч стала для вас точкою сили, варто обирати яскраві, здорові страви, легкі текстури, теплі кольори та символи свободи. Усе, що підсилює рух, енергію, радість і натхнення — на боці Вогняного Коня. А все, що створює тяжкість, похмурість або агресію, краще залишити за межею свята.

2026 рік любить відкритих, сміливих і щирих людей. Тож зустрічайте його у гармонії, і доля відповість взаємністю.

