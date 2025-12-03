Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Що поставити на стіл, щоб 2026 був вдалим — рік Вогняного Коня

Що поставити на стіл, щоб 2026 був вдалим — рік Вогняного Коня

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 01:04
Що поставити на стіл, щоб 2026 був вдалим — поради для року Червоного Вогняного Коня
Святковий стіл. Фото: Freepik

Новий рік Червоного Вогняного Коня обіцяє швидкість, рішучість і яскраві зміни, тому святковий стіл має відображати його енергію. Правильно підібрані страви та кольори допоможуть задати гармонійний настрій на весь рік та залучити удачу. Атмосфера тепла, вогню й достатку стане чудовим стартом для натхненного 2026 року.

Новини.LIVE розкажуть, яких страв уникати та що сподобається покровителю 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Енергія року Червоного Вогняного Коня

Цей 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — символу сили, руху та незалежності. Він не терпить застою, а підтримує тих, хто діє сміливо, рішуче й не боїться масштабних кроків. Правильно оформлений новорічний стіл може стати магнітом для удачі, задати правильну енергію і підтримати ваші наміри на наступні дванадцять місяців.

Які кольори повинні домінувати на столі

У цьому році варто робити акцент на теплі, насичені відтінки. Червоний, теракотовий, мідний, бурштиновий та глибокі золотисті кольори гармонують із вогняною природою року. У сервіруванні доречні свічки, глиняний та керамічний посуд, дерев’яні деталі, льон і бавовна. Коню близькі натуральність і свобода, тому декор має бути теплим і природним.

Продукти, які приносять удачу

У східній традиції важливе значення має не тільки вигляд столу, а й продукти, що на ньому присутні. Вони символізують якості, які ви хочете привернути у власне життя.

що приготувати на новий рік 2026
Святкові страви. Фото: Freepik
  • Страви з яловичини уособлюють силу, витривалість та швидкість.
  • Овочі червоно-помаранчевої гами (перець, морква, гарбуз, томати) відповідають енергії Вогню.
  • Випічка та хліб символізують стабільність та матеріальне благополуччя.
  • Круглі фрукти (апельсини, гранати, персики) асоціюються з достатком і завершеністю.
  • Гострі спеції, копчені інгредієнти та запечені страви з хрусткою скоринкою підсилюють "вогняні" настрої року, а насичені соуси й томлені текстури додають глибини смаку.

Страви, які варто подати

Рік Коня заохочує щедрість і яскравість, тож стіл може бути насиченим, але не перевантаженим. Важливо, щоб у всьому відчувалася гармонія та продуманість.

Добре підійдуть:

  • печеня з яловичини;
  • гарячі овочеві закуски;
  • салати з м’ясом та яскравими овочами;
  • ароматні супи-пюре з гарбуза чи моркви;
  • червоні соуси та томатні заправки;
  • пряна випічка з золотистою скоринкою.

Такі страви не лише виглядають ефектно, а й підсилюють енергію руху, тепла та достатку.

Атмосфера свята, яка задає ритм року

Новорічна вечеря — це не просто їжа, а символ старту. Червоний Вогняний Кінь прихильний до тих, хто створює атмосферу щирості та тепла. Тому важливо, щоб усе на столі було вам приємним: від смаку страв до наповнення келихів і дрібних деталей інтер’єру.

прикмети на 2026 рік Вогняного Червоного Коня
Новорічний стіл. Фото: Freepik

Обирайте страви, які дійсно подобаються, адже Кінь чітко відчуває нещирість. Якщо зустріти рік із натхненням і внутрішнім вогнем, він віддячить силою та вдалими можливостями.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

прикмети їжа Астрологія Що приготувати на Новий рік Новий рік 2026 Червоний Вогняний Кінь
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації