Що не можна готувати на Новий рік 2026 — поради меню та прикмети від Вогняного Коня

Кінь в новорічній шапці.

Рік Вогняного Коня — це час дій і натхнення. Але щоб удача не оминала ваш дім, важливо знати, що не можна ставити на новорічний стіл. За східним календарем Кінь цінує гармонію, легкість і природність, тож святкове меню має відображати його темперамент.

Новини.LIVE розкажуть, яких страв уникати і як створити святкове меню, що сподобається покровителю 2026 року.

Наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня. Це час руху, свободи, натхнення і сили. Якщо на новорічному столі будуть правильні страви, покровитель року принесе успіх, фінансову стабільність і гармонію у стосунках. А от деякі продукти краще оминути — і не лише з містичних міркувань, а й з погляду здоров’я.

Що не можна готувати на Новий рік 2026: табу для святкового столу

Новорічний кекс.

1. Свинина та важке м’ясо

Кінь — тварина рухлива, і все, що "гальмує" енергію, йому не до вподоби. Свинина, баранина, жирні реберця чи ковбаси створюють відчуття важкості, тому їх краще замінити на курятину, індичку або рибу. Такі страви символізують легкість і нові можливості.

2. Надлишок жиру і смажене м’ясо

Вогняний Кінь — символ чистоти та енергії, тому обвуглене м’ясо, холодець чи копченості він не "схвалює". Якщо хочеться чогось ситного, спробуйте запечене філе з травами або рибу на грилі з лимоном — це і смачно, і по-новорічному святково.

3. Майонезні салати

Класичні олів’є, мімоза чи "шуба" цього разу не в фаворі. Коню не до вподоби штучні соуси, жир і важкі заправки. Краще приготуйте салати з натуральними соусами — йогуртом, оливковою олією, лимонним соком або домашнім майонезом.

Новорічний стіл.

4. Напівфабрикати й консерви

Магазинні пельмені, паштети, консервована кукурудза чи огірки — не найкращий вибір. Кінь — символ натуральності й домашньої енергії, тому надає перевагу стравам, приготованим власноруч. Краще приготувати домашні роли, овочеві закуски або запечену гарбузову страву.

5. Надто важкі десерти

Багатошарові торти з масляним кремом — не для цього року. Вони не лише перевантажують організм, а й "гальмують" нову енергію. Замість них оберіть фруктовий салат із цитрусами, желейний десерт або запечені яблука з медом і горіхами.

Новорічні десерти.

6. Гострі та солоні закуски

Переїдання солінь, маринованих овочів чи грибів може "розсердити" Вогняного Коня. Баланс — головне слово для цього року. Використовуйте гострі спеції помірно, додавайте свіжу зелень, базилік, м’яту, орегано — вони принесуть гармонію й позитивну енергію.

Що приготувати, щоб залучити удачу у 2026 році

Астрологи радять зробити акцент на свіжості та кольорах: яскраві овочі, зелень, легкі страви з цитрусовими нотками. Добре, якщо на столі буде морква, гарбуз, апельсини, мед і трав’яні чаї — вони символізують вогонь, сонце й життєву силу.

Корисним буде додати до святкового меню страви з морепродуктів, зернові гарніри (рис, булгур) і свіжу випічку з ароматом кориці — усе, що створює затишок і тепло.

Пам’ятайте: головна прикмета цього року — готуйте без поспіху й з гарним настроєм. Кінь відчуває енергетику господарів і "винагороджує" тих, хто зустрічає Новий рік щиро, у спокої та радості.

