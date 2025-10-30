Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Що не можна готувати на Новий рік 2026 — поради меню

Що не можна готувати на Новий рік 2026 — поради меню

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 00:44
Оновлено: 18:45
Що не можна готувати на Новий рік 2026 — поради меню та прикмети від Вогняного Коня
Кінь в новорічній шапці. Фото: Freepik

Рік Вогняного Коня — це час дій і натхнення. Але щоб удача не оминала ваш дім, важливо знати, що не можна ставити на новорічний стіл. За східним календарем Кінь цінує гармонію, легкість і природність, тож святкове меню має відображати його темперамент. 

Новини.LIVE розкажуть, яких страв уникати і як створити святкове меню, що сподобається покровителю 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Наближається 2026 рік — рік Червоного Вогняного Коня. Це час руху, свободи, натхнення і сили. Якщо на новорічному столі будуть правильні страви, покровитель року принесе успіх, фінансову стабільність і гармонію у стосунках. А от деякі продукти краще оминути — і не лише з містичних міркувань, а й з погляду здоров’я.

Що не можна готувати на Новий рік 2026: табу для святкового столу

що не можна їсти на новий рік 2026
Новорічний кекс. Фото: Freepik

1. Свинина та важке м’ясо

Кінь — тварина рухлива, і все, що "гальмує" енергію, йому не до вподоби. Свинина, баранина, жирні реберця чи ковбаси створюють відчуття важкості, тому їх краще замінити на курятину, індичку або рибу. Такі страви символізують легкість і нові можливості.

2. Надлишок жиру і смажене м’ясо

Вогняний Кінь — символ чистоти та енергії, тому обвуглене м’ясо, холодець чи копченості він не "схвалює". Якщо хочеться чогось ситного, спробуйте запечене філе з травами або рибу на грилі з лимоном — це і смачно, і по-новорічному святково.

3. Майонезні салати

Класичні олів’є, мімоза чи "шуба" цього разу не в фаворі. Коню не до вподоби штучні соуси, жир і важкі заправки. Краще приготуйте салати з натуральними соусами — йогуртом, оливковою олією, лимонним соком або домашнім майонезом.

що не можна готувати на новий рік 2026
Новорічний стіл. Фото: Freepik

4. Напівфабрикати й консерви

Магазинні пельмені, паштети, консервована кукурудза чи огірки — не найкращий вибір. Кінь — символ натуральності й домашньої енергії, тому надає перевагу стравам, приготованим власноруч. Краще приготувати домашні роли, овочеві закуски або запечену гарбузову страву.

5. Надто важкі десерти

Багатошарові торти з масляним кремом — не для цього року. Вони не лише перевантажують організм, а й "гальмують" нову енергію. Замість них оберіть фруктовий салат із цитрусами, желейний десерт або запечені яблука з медом і горіхами.

що не можна готувати на новий рік вогняного коня 2026
Новорічні десерти. Фото: Freepik

6. Гострі та солоні закуски

Переїдання солінь, маринованих овочів чи грибів може "розсердити" Вогняного Коня. Баланс — головне слово для цього року. Використовуйте гострі спеції помірно, додавайте свіжу зелень, базилік, м’яту, орегано — вони принесуть гармонію й позитивну енергію.

Що приготувати, щоб залучити удачу у 2026 році

Астрологи радять зробити акцент на свіжості та кольорах: яскраві овочі, зелень, легкі страви з цитрусовими нотками. Добре, якщо на столі буде морква, гарбуз, апельсини, мед і трав’яні чаї — вони символізують вогонь, сонце й життєву силу.

Корисним буде додати до святкового меню страви з морепродуктів, зернові гарніри (рис, булгур) і свіжу випічку з ароматом кориці — усе, що створює затишок і тепло.

Пам’ятайте: головна прикмета цього року — готуйте без поспіху й з гарним настроєм. Кінь відчуває енергетику господарів і "винагороджує" тих, хто зустрічає Новий рік щиро, у спокої та радості.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами. 

прикмети їжа Астрологія Новий рік 2026 рік вогняного коня
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації