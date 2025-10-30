Видео
Главная Вкус Что нельзя готовить на Новый год 2026 — советы по меню

Что нельзя готовить на Новый год 2026 — советы по меню

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 00:44
обновлено: 18:45
Что нельзя готовить на Новый год 2026 — советы меню и приметы от Огненного Коня
Конь в новогодней шапке. Фото: Freepik

Год Огненной Лошади — это время действий и вдохновения. Но чтобы удача не обходила ваш дом, важно знать, что нельзя ставить на новогодний стол. По восточному календарю Лошадь ценит гармонию, легкость и естественность, поэтому праздничное меню должно отражать ее темперамент.

Новини.LIVE расскажут, каких блюд избегать и как создать праздничное меню, которое понравится покровителю 2026 года.

Приближается 2026 год—- год Красной Огненной Лошади. Это время движения, свободы, вдохновения и силы. Если на новогоднем столе будут правильные блюда, покровитель года принесет успех, финансовую стабильность и гармонию в отношениях. А вот некоторые продукты лучше обойти стороной — и не только из мистических соображений, но и с точки зрения здоровья.

Что нельзя готовить на Новый год 2026: табу для праздничного стола

що не можна їсти на новий рік 2026
Новогодний кекс. Фото: Freepik

1. Свинина и тяжелое мясо

Лошадь — животное подвижное, и все, что "тормозит" энергию, ей не нравится. Свинина, баранина, жирные ребрышки или колбасы создают ощущение тяжести, поэтому их лучше заменить на курятину, индейку или рыбу. Такие блюда символизируют легкость и новые возможности.

2. Избыток жира и жареное мясо

Огненная Лошадь — символ чистоты и энергии, поэтому обугленное мясо, холодец или копчености она не "одобряет". Если хочется чего-то сытного, попробуйте запеченное филе с травами или рыбу на гриле с лимоном — это и вкусно, и по-новогоднему празднично.

3. Майонезные салаты

Классические оливье, мимоза или "шуба" на этот раз не в фаворе. Коню не нравятся искусственные соусы, жир и тяжелые заправки. Лучше приготовьте салаты с натуральными соусами — йогуртом, оливковым маслом, лимонным соком или домашним майонезом.

що не можна готувати на новий рік 2026
Новогодний стол. фото: Freepik

4. Полуфабрикаты и консервы

Магазинные пельмени, паштеты, консервированная кукуруза или огурцы — не лучший выбор. Лошадь — символ натуральности и домашней энергии, поэтому предпочитает блюда, приготовленные собственноручно. Лучше приготовить домашние роллы, овощные закуски или запеченное тыквенное блюдо.

5. Слишком тяжелые десерты

Многослойные торты с масляным кремом — не для этого года. Они не только перегружают организм, но и "тормозят" новую энергию. Вместо них выберите фруктовый салат с цитрусами, желейный десерт или запеченные яблоки с медом и орехами.

що не можна готувати на новий рік вогняного коня 2026
Новогодние десерты. Фото: Freepik

6. Острые и соленые закуски

Переедание солений, маринованных овощей или грибов может "рассердить" Огненную Лошадь. Баланс — главное слово для этого года. Используйте острые специи умеренно, добавляйте свежую зелень, базилик, мяту, орегано — они принесут гармонию и положительную энергию.

Что приготовить, чтобы привлечь удачу в 2026 году

Астрологи советуют сделать акцент на свежести и цветах: яркие овощи, зелень, легкие блюда с цитрусовыми нотками. Хорошо, если на столе будет морковь, тыква, апельсины, мед и травяные чаи — они символизируют огонь, солнце и жизненную силу.

Полезным будет добавить в праздничное меню блюда из морепродуктов, зерновые гарниры (рис, булгур) и свежую выпечку с ароматом корицы - все, что создает уют и тепло.

Помните: главная примета этого года — готовьте без спешки и с хорошим настроением. Лошадь чувствует энергетику хозяев и "вознаграждает" тех, кто встречает Новый год искренне, в спокойствии и радости.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
