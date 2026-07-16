Швидкий домашній квас із каркаде: рецепт напою для спекотної погоди

Домашній квас. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У спеку завжди хочеться освіжаючого домашнього напою, і цей квас із каркаде стане чудовою альтернативою магазинним лимонадам. Готується він із доступних інгредієнтів, а завдяки природному бродінню набуває легких бульбашок і яскравого смаку. Достатньо лише трохи зачекати — і вже наступного дня можна насолоджуватися прохолодним домашнім квасом.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

каркаде — 3 ст. л.;

цукор — 1 склянка (250 г);

лимонна кислота — ½ ч. л.;

окріп — 1 л;

охолоджена кип'ячена вода — 1,5 л;

сухі дріжджі — 1 ч. л.;

родзинки — 10–15 шт.

Чай каркаде. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Каркаде, цукор і лимонну кислоту залити окропом. Добре перемішати та залишити до повного охолодження. Процідити настій у 3-літрову банку, долити охолоджену кип'ячену воду, додати сухі дріжджі та промиті родзинки. Накрити банку серветкою та залишити в теплому місці приблизно на добу для бродіння. Після появи бульбашок акуратно перелити квас в іншу ємність, щоб відокремити осад. Добре охолодити напій у холодильнику й подавати холодним.

Квас виходить освіжаючим, легким, із приємною кислинкою та природною газованістю.

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