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Сирі огірки без варіння і стерилізації: хрумкий салат на зиму

23 червня 2026 01:04
Огірки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Коли хочеться заготовити огірки на зиму без довгого стояння біля плити, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Огірки залишаються хрусткими, соковитими та насиченими смаком, а для приготування знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу на маринування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,5 кг.;
  • часник — 130 г;
  • цибуля — 130 г;
  • сіль — 50 г;
  • цукор — 125 г;
  • оцет 9% — 70 мл.
Огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре помити та нарізати тонкими кружальцями.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, а часник подрібнити за допомогою преса або тертки.
  3. Перекласти овочі у велику миску, додати сіль, цукор і оцет.
  4. Ретельно перемішати, накрити кришкою та залишити в холодильнику на 10–12 годин.
  5. Після настоювання розкласти салат у заздалегідь стерилізовані банки, щільно притискаючи ложкою.
  6. Залити овочі соком, який утворився під час маринування.
  7. Щільно закрити банки кришками та перенести у прохолодне місце для зберігання.

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