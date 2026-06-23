Сирі огірки без варіння і стерилізації: хрумкий салат на зиму

Огірки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Коли хочеться заготовити огірки на зиму без довгого стояння біля плити, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Огірки залишаються хрусткими, соковитими та насиченими смаком, а для приготування знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу на маринування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 1,5 кг.;

часник — 130 г;

цибуля — 130 г;

сіль — 50 г;

цукор — 125 г;

оцет 9% — 70 мл.

Огірки та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре помити та нарізати тонкими кружальцями. Цибулю нарізати півкільцями, а часник подрібнити за допомогою преса або тертки. Перекласти овочі у велику миску, додати сіль, цукор і оцет. Ретельно перемішати, накрити кришкою та залишити в холодильнику на 10–12 годин. Після настоювання розкласти салат у заздалегідь стерилізовані банки, щільно притискаючи ложкою. Залити овочі соком, який утворився під час маринування. Щільно закрити банки кришками та перенести у прохолодне місце для зберігання.

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